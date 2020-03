Belgische lassers gaan Nederlandse hoogspanningsmasten maken

De hoogspanningsmasten zullen tussen begin 2021 en eind 2022 geleverd worden, zo maakte het Nederlandse moederbedrijf VDL Groep dinsdag bekend in een persbericht. VDL KTI heeft fabrieken in Mol en Arendonk waar het de hoogspanningsmasten zal bouwen. Het gaat om een nieuw type pylonen, bestaande uit twee pilaarvormige stalen palen, die iets weg hebben van een windmolenmast.

Uitstoot van schepen zuiveren

Het Belgische VDL KTI was oorspronkelijk gespecialiseerd in de bouw van installaties voor de olie- en de petrochemiesector. Maar omdat die markt terugviel, ging het bedrijf op zoek naar nieuwe inkomstenstromen. Het ging hoogspanningsmasten produceren voor Tennet, waarvoor de voorbije jaren al meer dan 500 masten werden afgeleverd. Daarnaast bouwt VDL KTI ook scrubbers , grote wasinstallaties om aan boord van schepen de uitstootgassen te filteren.

VDL KTI maakt deel uit van VDL Groep. In België is het Nederlandse industrieconcern vooral bekend als de eigenaar van de bussenfabriek in Roeselare en van VDL Nedcar, net over de Nederlandse grens in Born waar het Mini’s en BMW’s produceert. VDL KTI heeft een jaarlijkse omzet die schommelt rond 30 miljoen euro. Het moederbedrijf boekte in 2019 een omzet van 5,7 miljard euro.