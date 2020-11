Belgische ondernemers voorzien Afrika van zonnestroom

Het Brugse bedrijf Solergie is door de Togolese overheid aangesteld om zonne-energie te brengen naar de uithoeken van het land. Met steun van bekende Belgische ondernemers moeten 100.000 gezinnen toegang krijgen tot elektriciteit.

Ondernemer Bert Bernolet, de CEO van het Brugse Solergie, heeft in Togo een belangrijke deal gesloten. De leverancier van zonne-installaties behoort tot de vijf bedrijven die van de Togolese overheid een licentie krijgen om tegen 2030 alle inwoners in het land toegang tot elektriciteit te geven.

Een groots plan moet in tien jaar 5 miljoen mensen op het platteland in Togo van een elektriciteitsaansluiting voorzien. Solergie is aangeduid als een van de bevoorrechtte partners met een combinatie van zonnepanelen en batterijen. Het Brugse bedrijf verkoopt in West-Afrika nanogrids. Op het dak van één woning worden twee zonnepanelen geplaatst met een kabel naar zeven omliggende huizen. Zo hoeft niet elke woning afzonderlijk een zonnedak te krijgen. Een centrale batterij voorziet in voldoende opslag om zeker anderhalve dag zonder zon te overbruggen.

Bekende investeerders

Het zou een mijlpaal zijn om een sociaal project in Afrika rendabel te krijgen. Met liefdadigheid kom je er niet. Bert Bernolet CEO Solergie

Voor de financiering haalde Solergie dit jaar 1 miljoen euro op. Voor volgend jaar mikt het bedrijf op een kapitaalronde van 2,2 miljoen euro. Doorheen de jaren haalde het bedrijf een lijst van 72 aandeelhouders aan boord onder wie bekende ondernemers. Recente investeerders zijn Dirk Vyncke (de pater familias van de gelijknamige West-Vlaamse ketelbouwer), Jan Toye (via de familieholding Diepensteyn, ex Brouwerij Palm), Piet Colruyt (via het sociaal investeringsfonds Oya Seed), Mathieu Boone (ex-CEO Lotus Bakeries), Tonny Van Doorslaer (ex-CEO Spector, het huidige Smartphoto), Cédric Van Branteghem (ex-atleet en directeur van de Memorial Van Damme) en Evert Wulfrank (CEO van Durabilis, de sociale investeringsmaatschappij van de familie Saverys).

Dankzij de Togolese licentie hoeft Solergie 15 jaar geen btw en invoertaksen te betalen. Togo voorziet ook in een subsidie van 3 euro per maand per klant, ongeveer de helft van wat een gemiddeld gezin aan Solergie zou betalen voor de groene stroom. Toch moet Bernolet knokken voor klanten, want ook de Franse energiereuzen doen mee. Bboxx van EDF en Fenix van Engie haalden een licentie binnen, net als het Togolese Soleva en Moon uit Frankrijk.

Een gemiddelde Togolese landbouwer heeft een inkomen van zowat 30 euro per maand, terwijl het de bedoeling is dat de zonne-installatie van 2.700 euro in maximaal vijf jaar via de stroomfactuur afbetaald raakt. De bewoners worden daarna zelf eigenaar van de installatie. ‘Door het maandelijkse bedrag te spreiden over acht huishoudens en dankzij de subsidie van de Togolese overheid moet dat haalbaar zijn’, zegt Bernolet. ‘Als de ene inwoner wat meer stroom afneemt, kan de andere voor 75 cent per maand drie lampen laten branden en een gsm opladen. Bovendien kunnen kleine ondernemers iets extra verdienen als ze dankzij de elektriciteit bijvoorbeeld een frigo in hun winkel plaatsen of als ze hun naaimachine of graanmolen ermee aandrijven.’

Op zoek naar een verdienmodel

Bernolet begon in 2008 met Solar zonder Grenzen, een vzw die zonnepanelen plaatste op scholen en ziekenhuizen. Door een gebrek aan onderhoud hielden de installaties het niet lang vol. In 2013 richtte hij Energy Kiosks op, een bedrijf dat winst probeerde te maken met zonnekiosks waar Togolezen opgeladen lampen konden huren of hun gsm opladen. ‘Maar veel lampen gingen kapot en het lukte niet rendabel te worden omdat klanten cash moesten betalen’, zegt Bernolet. ‘Als ze dat na verloop van tijd niet meer deden, konden we hun zonnepanelen niet uitschakelen.’

Met de nanogrids zou dat probleem verholpen zijn. ‘Klanten laden vooraf via een sms budget op. Als dat is opgebruikt, wordt vanop afstand automatisch de stroom afgesloten tot ze betalen’, zegt Bernolet. ‘Dankzij de connectie met het gsm-netwerk kunnen we in realtime opvolgen of er defecten zijn en zien we het als ergens gefraudeerd wordt.’

Bernolet maakt zich sterk dat hij na acht jaar van verlies volgende maand voor het eerst een positieve brutobedrijfswinst (ebitda) overhoudt. ‘Het zou voor ons een mijlpaal zijn om een sociaal project in Afrika rendabel te krijgen’, zegt Bernolet. ‘Het is lang niet evident om met de inkomsten uit Togo de loonkost van drie mensen in België te betalen en de 40 lokale werknemers in Togo. Maar met liefdadigheid kom je er niet. Om het project duurzaam te krijgen moeten we winst maken.’

Solergie heeft de eerste 750 nanogrids geïnstalleerd, waardoor 3.300 gezinnen en ondernemers toegang kregen tot elektriciteit. Elke week sluit het bedrijf 100 nieuwe gezinnen aan. De bedoeling is in tien jaar minstens 100.000 Togolese klanten van stroom te voorzien. Ook in zes andere Afrikaanse landen worden de zonne-installaties intussen via lokale partners verkocht.

