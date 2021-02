Belgische scale-up stuurt energiestromen in Nederlandse huizen aan

Het bedrijf, dat 25 werknemers telt, stemt de energiesystemen op elkaar af. Het draagt bij tot een optimaal gebruik van zelfgeproduceerde stroom uit de zonnepanelen en beslist wanneer het het ideale en goedkoopste moment is om een autobatterij op te laden. Het gebruikt daarbij artificiële intelligentie en big data over onder meer weersvoorspellingen en stroomverbruik.

Enervalis is in opmars in Nederland. Het heeft er een samenwerking lopen met BAM. Die renoveert in opdracht van woningcorporaties sociale huurwoningen om die elektriciteitsneutraal te maken.

De technologie van Enervalis zit er nu al in zo’n 3.000 woningen. ‘Dit jaar willen we dat verdubbelen’, zegt Wim Boonen, de CEO van Enervalis. ‘Het gaat hard in Nederland. In andere landen nog niet maar dat komt, met name in Vlaanderen en Duitsland.’