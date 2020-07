Belgische waterstofgolf rolt met horten en stoten vooruit...

Colruyt opende in 2018 het eerste tankstation voor waterstofauto's in België.

Terwijl in de Vlaamse havens voorzichtige projecten rond waterstof opduiken, botst de technologie in de mobiliteitswereld op de groeiende populariteit van auto's en bussen op batterijen.

Waterstof en groene elektriciteit spelen een centrale rol in het Europese draaiboek voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Hoe staat het intussen met de door sommigen voorspelde 'waterstofgolf' in Vlaanderen?

In 2014 kocht De Lijn bij de Lierse constructeur Van Hool vijf waterstofbussen voor de provincie Antwerpen. 'Een belangrijke stap naar schonere en stillere steden', klonk het trots bij de inhuldiging.

Nadat de Vlaamse regering in 2018 had beslist geen nieuwe waterstofbussen te kopen ('te duur en technologisch onvoldoende matuur') heeft De Lijn het waterstofspoor verlaten. 'We hebben de test een hele tijd geleden stopgezet', bevestigt woordvoerster Karen Van der Sype. 'We willen focussen op de volledige elektrificatie van ons wagenpark.'

Schermvullende weergave Een trambus op waterstof van Van Hool ©Photo News

Met Van Hool huisvest Vlaanderen nochtans een pionier in waterstofbussen. Het bedrijf uit Koningshooikt bouwde sinds 2005 meer dan 150 voertuigen op waterstof. Geregeld haalt het een nieuw waterstoforder binnen: in 2018 40 bussen voor de regio Keulen en vorig jaar 20 stuks voor Groningen. Bij Van Hool valt te horen dat de interesse voor waterstof na een korte 'inzinking' opnieuw groeit bij overheden in Frankrijk en Duitsland.

In de autosector staat waterstof nog niet ver. In 2018 en 2019 werden in België telkens 8 waterstofwagens ingeschreven, blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac. Behalve Toyota en Hyundai geloven weinig autobouwers in de alternatieve aandrijving. Mercedes-moeder Daimler zette de ontwikkeling onlangs stop. Constructeurs zetten hun geld liever in op de doorbraak van de elektrische auto met batterijen dan de onzekere toekomst van waterstof.

Colruyt

Colruyt is een Belgische believer van het eerste uur. De supermarktketen opende in 2018 aan de hoofdzetel in Halle Europa's eerste publieke tankstation voor waterstof. Maar de belofte om tegen 2020 nog vier stations in te huldigen verschuift naar volgend jaar.

'Het waterstofverhaal gaat niet zo snel en vergt grote investeringen', erkent Maarten Van Houdenhove van Colruyts tankfiliaal DATS24. 'Maar de gebruikers van waterstofauto's zijn happy. Ze rijden elektrisch, met een grote autonomie en tanken duurt maar vijf minuten.'

Schermvullende weergave Colruyt opende in 2018 aan de hoofdzetel in Halle Europa's eerste publieke tankstation voor waterstof ©Tim Dirven

Colruyt investeert ook in andere waterstofprojecten. Samen met de gasnetbeheerder Fluxys wil de keten tot 35 miljoen euro investeren in Hyoffwind, een grote waterstoffabriek in Zeebrugge.

Ook de andere Vlaamse havens broeden op projecten. In mei kondigden zeven bedrijven in de Antwerpse haven aan een demofabriek te bouwen om duurzame methanol te maken van waterstof en CO₂ die elders in de haven wordt afgevangen. Verwachte investering: 15 à 20 miljoen euro.

Nog groter is het project in de haven van Oostende. Daar wil de baggeraar DEME met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV tegen 2025 de waterstoffabriek Hyport oprichten. De fabriek op basis van groene energie uit de windmolenparken op zee zou de grootste in Europa worden, goed voor een investering van 'enkele honderden miljoenen'.

Vlaanderen

Een studie in opdracht van de Vlaamse overheid toonde zich vorig jaar nochtans sceptisch over het potentieel van waterstof. Volgens de onderzoekers beschikt Vlaanderen over te weinig groene elektriciteit om waterstof op grote schaal te vergroenen. Daarom blijven de mogelijkheden om grootschalige investeringen in elektrolyse terug te verdienen tot 2030 beperkt.

242.000 euro Crevits kende de koepelfederatie WaterstofNet een subsidie van 242.000 euro toe om bedrijven te ondersteunen