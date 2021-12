Betekenen de hoge energieprijzen het einde van de kleine leveranciers...

De torenhoge energieprijzen duwen energieleveranciers tot het uiterste. 'Alles voorfinancieren voor de klanten is heel zwaar', zegt Werner Pas van Ebem.

De prijs voor levering van aardgas in januari heeft op de energiebeurs alweer een nieuw record bereikt: 180 euro per megawattuur, een stijging met 23 procent door nieuwe zorgen over de gasbevoorrading uit Rusland. Die torenhoge prijzen zullen de factuur van zowel gezinnen als bedrijven fors hoger duwen. Maar ook de energieleveranciers zijn erg bezorgd over de marktontwikkelingen.

'De gasprijs schommelde de voorbije jaren rond 20 à 25 euro per megawattuur, met tijdens de financiële crisis een absoluut maximum van vooraan in de 40 euro. Dit is echt niet normaal. Ook voor elektriciteit zitten we aan prijzen van 400 euro per megawattuur, acht keer meer dan de 50 euro die als normaal wordt beschouwd', zegt Werner Pas van de energieleverancier Ebem.

De essentie Hoge energieprijzen wegen op de leveranciers, die het stroom- en gasverbruik van hun klanten moeten voorfinancieren.

De energieleveranciers trekken aan de alarmbel en vragen dat de overheid ingrijpt.

Windcoöperaties zijn dankzij hun eigen productie beter beschermd.

De torenhoge energieprijzen hebben de jongste maanden in heel Europa een bloedbad onder energieleveranciers aangericht, met alleen al in het Verenigd Koninkrijk 25 faillissementen. In ons land vroeg Watz maandag bescherming tegen zijn schuldeisers en gingen de Vlaamse Energieleverancier en Energy2Business failliet. Dat het er niet meer zijn, heeft mogelijk te maken met een shake-out in 2018, toen vijf leveranciers verdwenen en andere werden overgenomen.

De markt wordt nu gedomineerd door enkele giganten: de Franse multinationals Engie (Electrabel), EDF (Luminus) en Total (Lampiris), en het Nederlandse Eneco, dat gecontroleerd wordt door de Japanse gigant Mitsubishi. Het Luikse Mega is nog de enige onafhankelijke speler van formaat.

+23% Aardgas De prijs voor levering van aardgas in januari steeg met 23 procent tot 180 euro per megawattuur.

Aan de andere kant van het spectrum zitten enkele kleinschalige projecten van windcoöperaties. Het aantal spelers daartussen is beperkt. Van Elegant, dat kan rekenen op de private-equitygroep Waterland, Octa+, een familiebedrijf met uitgebreide reserves dankzij de verkoop van de gelijknamige tankstations, tot de nieuwkomer DATS 24, een dochter van de retailer Colruyt.

Dat Watz de handdoek in de ring moest gooien, is een belangrijk signaal: het bedrijf met ruim 34.000 aansluitingen maakte jarenlang winst en was door variabele contracten redelijk ingedekt tegen prijsschommelingen. Maar door de forse prijspieken moet het veel meer voorfinancieren. Met een eigen vermogen van 1,4 miljoen euro bleek dat voor Watz te zwaar.

Stresstests

Om consumenten beter te beschermen wil Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) stappen zetten die de financiële gezondheid van leveranciers moeten garanderen. De Vlaamse regulator VREG, die sinds september in verhoogde staat van paraatheid is, zal daarover jaarlijks moeten rapporteren en er zijn stresstests op komst. In de sector wordt gevreesd dat nieuwe regels in een al loodzwaar gereguleerde sector het onmogelijk maken voor kleine nieuwkomers, vaak goed voor innovatie of lage prijzen.

Demir wil daarnaast vanaf volgend jaar maandelijkse afrekeningen van het reële verbruik mogelijk maken, in plaats van voorschotfacturen. Die maatregel zou wel alleen gelden voor grote leveranciers.

'Grote of kleine leveranciers, het is voor iedereen een moeilijk periode’, zegt Pas. De extreme prijzen leveren vooral liquiditeitsmoeilijkheden op. 'Tussen oktober en eind maart verbruiken gezinnen 85 procent van jaarverbruik, maar net die twee kwartalen zijn er enorme prijzen. Vorig jaar betaalde Ebem in december 400.000 euro voor de aankoop van aardgas. Dit jaar is dat 2,5 miljoen euro. We moeten enorm veel voorfinancieren. Zelfs de verhoogde voorschotten zijn bij de huidige prijzen niet voldoende.'

Ebem, voluit Elektriciteitsbedrijf Merksplas, de enige gemeente die na de liberalisering zelf actief bleef op de energiemarkt, heeft door opgebouwde reserves wel een oorlogskas. 'Met die liquiditeiten voorzien we nu geen problemen. Maar als de prijzen blijven stijgen, wordt het voor iedereen moeilijk', zegt Pas.

Omdat de kosten en risico's voor energieleveranciers drastisch toenemen, trok Marc Van den Bosch, de CEO van de sectorfederatie FEBEG, aan de alarmbel. Hij vraagt dat de overheden maatregelen nemen. Een blijvend probleem is dat leveranciers bij faillissement of wanbetaling van klanten toch alle netkosten, heffingen en belastingen voor die klanten moeten betalen. Zelfs bij de grote leveranciers vreet dat 65 procent van de marge weg.

Ook de uitbreiding van het sociaal tarief heeft voor de leveranciers kwalijke gevolgen, liet Gert Haubrechts, de CEO van Watz, weten. Pas beaamt: 'Het verschil tussen wat klanten betalen en de werkelijke prijzen krijgen we pas in 2022 of 2023 terug van de CREG. Ik schat dat het bij ons gaat om 1,3 miljoen euro, nu het aantal klanten met sociaal tarief van 800 naar 2.000 is gestegen.'

Windcoöperaties

Voorlopig nog het meest immuun voor de enorme prijspieken zijn de windcoöperaties. 'We zijn niet zo kwetsbaar omdat we zelf produceren en aan onze coöperanten leveren. Het is een pleidooi voor lokale productie om minder afhankelijk te zijn van externe factoren', zegt Margot Vingerhoedt, de woordvoerster van Ecopower, dat eigen stroom en geen gas levert.

Toch moet de groep op dagen met weinig wind, zoals de voorbije weken, ook stroom tegen dure marktprijzen inkopen. 'In 85 procent van de tijd produceren we voldoende voor onze klanten. Over het hele jaar produceren we meer dan we leveren, zodat we op sommige momenten ook tegen hoge prijzen kunnen verkopen', zegt Vingerhoedt.