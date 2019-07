Bevoorradingsproblemen duwen energieleveranciers in het rood

De problemen met de kerncentrales en de hoge energieprijzen afgelopen winter eisen hun tol. Op Essent na belandden alle grote energieleveranciers in de rode cijfers.

Van de vijf grootste energieleveranciers in België slaagde alleen Essent er vorig jaar in winst te maken. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen die werden neergelegd bij de Nationale Bank.

Niemand bleef gespaard van de strubbelingen op de elektriciteitsmarkt. In het najaar lagen zes van de zeven Belgische kerncentrales stil door betonproblemen, lekkende leidingen en onderhoudswerken. Om te vermijden dat het licht uitging, werd dure noodcapaciteit ingeschakeld zoals verouderde gascentrales en dieselgeneratoren. Leveranciers moesten dure stroom invoeren en kregen op de groothandelsmarkt af te rekenen met forse prijsstijgingen.

Electrabel en Luminus scheuren broek aan kerncentrales

Eerder al raakte bekend dat Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales, vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) van 1,5 miljard euro moest slikken. De nucleaire malaise had een negatieve impact van 800 miljoen euro op de resultaten van het nummer één op de Belgische markt. Voor de zesde keer in zeven jaar leed Electrabel verlies.

Ook Luminus, een dochter de Franse energiereus EDF, deelde in de klappen. Met minderheidsparticipaties in vier Belgische kerncentrales moest het bedrijf opdraaien voor een deel van de herstelkosten. Bovendien moest Luminus om zijn klanten te bevoorraden in oktober en november grote hoeveelheden dure stroom inkopen. De problemen met de kerncentrales kostten het bedrijf 76 miljoen euro.

Ook energieleveranciers zonder kerncentrales delen in de klappen. Ze kregen af te rekenen met zeer volatiele prijzen op de groothandelsmarkt. Wie in het najaar stroom moest inkopen betaalde door de schaarste een serieuze meerprijs. Het merendeel van de klanten heeft een energiecontract met een vaste energieprijs. De leveranciers konden de prijsstijging dus niet zomaar doorrekenen aan de consument.

Hoge elektriciteitsprijs speelt Lampiris parten

Lampiris, in handen van de Franse oliereus Total, zag de omzet wel licht toenemen tot 1,2 miljard euro. Maar de Luikse energieleverancier belandde zowel operationeel als onder de lijn in het rood. Na een winst van 8 miljoen euro in 2017 dook het bedrijfsresultaat vorig jaar 3 miljoen euro in het rood, evenals het nettoresultaat, dat van 6 miljoen euro positief 3 miljoen euro in de min dook.

‘De volatiele elektriciteitsprijzen als gevolg van de problemen met de kerncentrales hadden een negatieve impact van 5 à 6 miljoen euro op ons resultaat.’ Gaëtan Mondet commercieel directeur Lampiris

Commercieel was 2018 nochtans een goed jaar voor Lampiris, zegt commercieel directeur Gaëtan Mondet. Het aantal particuliere klanten steeg in de loop van vorig jaar van 680.000 naar 810.000 contracten. ‘Maar we ondervonden een zware impact van de problemen met volatiele prijzen op de elektriciteitsmarkt die in de laatste maanden van het jaar het gevolg waren van het uitvallen van verschillende kerncentrales’, zegt Mondet. ‘De volatiele elektriciteitsprijzen hadden een negatieve impact van 5 à 6 miljoen euro op ons resultaat.’

Eneco gaat in kosten snijden

Eneco Belgium belandde ook in de rode cijfers, met een operationeel verlies (EBIT) van 19 miljoen en een nettoverlies van 20 miljoen euro. Volgens woordvoerder Mark Van Hamme is die tegenvaller vooral te verklaren door kosten gekoppeld aan de fusie van de activiteiten van Eni en Eneco. Eneco nam vorig jaar in België de klantenportefeuille van Eni over en volgens Van Hamme hebben de extra integratiekosten dan ook alleen betrekking op 2018. ‘De vooruitzichten voor 2019 zijn veel beter’, aldus de woordvoerder.

Eneco wil met een transformatieplan dit jaar kostenbesparingen realiseren in België en de marges opkrikken.

In de toelichting bij Eneco’s jaarrekening wordt een verbetering van de rendabiliteit naar voren geschoven. Een transformatieplan moet dit jaar kostenbesparingen realiseren en de marges opkrikken. Een dispuut met het Rotterdamse moederbedrijf over die kostenbesparingen lag volgens onze informatie aan de basis van het vertrek van CEO Christophe Degrez. Degrez stond negen jaar aan het hoofd van Eneco België, dat vorige week bekendmaakte dat hij Eneco na de zomer verlaat.

Essent sluist 80 miljoen naar buitenland

De enige energieleverancier die in de groene cijfers eindigde, is het nummer vijf op de markt, Essent Belgium. Het bedrijfsresultaat bleef er nagenoeg stabiel op 6,2 miljoen euro, waarvan onder de lijn nog een nettowinst van 3,8 miljoen euro overbleef. Toch is er weinig reden tot euforie voor de Belgische tak van het Nederlandse energiebedrijf. Essent verloor in ons land klanten en zag de omzet met 10 procent terugvallen tot 481 miljoen euro.