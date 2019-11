Bij strenge winter dreigt opnieuw een stroomtekort

De Europese stroomnetbeheerders waarschuwen net als vorig jaar dat ons land in januari met een stroomtekort te maken kan krijgen als het fel gaat vriezen.

In haar jaarlijkse wintervooruitzichten stipt de vereniging van Europese hoogspanningsnetbeheerders Entso-E ons land opnieuw aan als mogelijk probleemgeval. Zowel in Frankrijk als in België dreigt de stroombevoorrading in januari in het gedrang te komen als de gemiddelde temperaturen zakken naar -5°C.

Bij zo’n uitzonderlijke koudegolf zou ons land sterk afhankelijk worden van de invoer van elektriciteit uit onze buurlanden. Als er dan ook nog eens weinig wind is waardoor windmolens slechts op 30 procent van hun capaciteit draaien en er valt onverwacht een elektriciteitscentrale uit, dan zit ons land met een probleem.

Er duikt dan net als vorig jaar het risico op van black-outs. De import van stroom uit de buurlanden zou dan niet meer volstaan en ons land zou dan weer buitengewone maatregelen moeten nemen, zoals het heractiveren van centrales die niet meer operationeel zijn.

Extreem scenario

De stresstests van Entso-E gaan uit van een extreem scenario, waarbij de kou ervoor zorgt dat er veel meer stroom nodig is om onze gebouwen te verwarmen. Bij normale omstandigheden dreigt er deze winter geen stroomtekort in Europa. Normaal bedragen de gemiddelde dagtemperaturen in januari zo’n 5°C. Een situatie waarbij het kwik langere tijd 5°C onder nul zakt, is vrij uitzonderlijk.

In een reactie aan persagentschap Belga relativeert hoogspanningsnetbeheerder Elia dan ook de waarschuwing van Entso-E. 'Het gaat wel om veel als, als, als', aldus woordvoerster Marleen Vanhecke. De situatie is volgens Elia niet te vergelijken met vorig jaar, toen op een bepaald moment ons land draaide op één werkende kerncentrale. 'De marktomstandigheden zijn vandaag gunstiger dan vorig jaar. De beschikbaarheid van het nucleair park is veel hoger. En er is de interconnectie met Groot-Brittannië.'

Elia blijft de situatie wel opvolgen, 'maar we verwachten geen problemen zoals we die vorig jaar wel vreesden'.