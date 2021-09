Bill Gates haalt 1 miljard dollar op voor schone energie

Breakthrough Energy Catalyst, zo heet het project waarmee Bill Gates wil bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe technologie, die de uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen terug kan dringen. De Microsoft-oprichter vroeg grote bedrijven zoals General Motors, Bank of America, BlackRock, American Airlines en ArcelorMittal om te investeren in zijn initiatief en kreeg 1 miljard dollar (854 miljard euro) bij elkaar.

Gates richtte Breakthrough Energy Catalyst op om sneller groene waterstof als duurzame vliegtuigbrandstof te ontwikkelen. Het initiatief zoekt ook naar manieren om energie in batterijen langdurig op te slaan en koolstof op te vangen uit de lucht. Die technologieën zijn momenteel nog te duur om breed toe te passen. Vliegtuigbrandstof op basis van van alcohol of industrieel afval is is vijf keer duurder dan kerosine.