Biodiversiteit gaat overal ter wereld achteruit

De biodiversiteit blijft overal in de wereld op verontrustende wijze achteruitgaan, waardoor de natuur aanzienlijk minder kan bijdragen aan het welzijn van de mens.

Dat blijkt uit vier rapporten van het intergouvernmentele platform IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), samengesteld uit honderden deskundigen die deze week bijeen zijn in de Colombiaanse stad Medellin voor een wereldtop rond het thema.