BlackRock stuurt Leuvense Windvision naar Franse zon

Terwijl in België zonnepanelen vooral op daken worden gelegd, zetten Franse ontwikkelaars in op grote parken op de grond.

De windparkontwikkelaar Windvision, die vorig jaar werd overgenomen door de fondsbeheerder BlackRock, koopt de Franse zonneparkontwikkelaar Terre & Watts.

Een jaar na de overname door de Amerikaanse financiële multinational BlackRock gaat Windvision op overnamepad in Frankrijk. De Leuvense windparkbouwer, bekend van de monsterturbines in Estinnes, versterkt zich dankzij Terre &Watts Développement in zonnepanelen. Windvision-CEO Simon Neerinckx verklaarde eerder al veel potentieel te zien in de ontwikkeling van grote zonneprojecten op land.

Terre & Watts, met hoofdkantoor nabij Bordeaux, is vooral actief in de zuidwestelijke regio Nouvelle-Aquitaine, maar werd onlangs ook actief in de noordwestelijke regio Hauts-de-France. De pijplijn van het bedrijf vormt een goede aanvulling op de activiteiten van Windvision, klinkt het in een persbericht. Het Belgische bedrijf heeft bij onze zuiderburen vooral windprojecten in het noordoosten en westen van het land, onder meer via een samenwerking met EDF .

Nog overnames?

4 Gigawatt Met de overname verviervoudigt de ontwikkelingsportefeuille van Windvision tot 4 gigawatt.

Terre & Watts is al de tweede overname sinds de instap van BlackRock. Windvision nam eerder dit jaar de windparkontwikkelaar Vortex Energy Belgium over. Nieuwe overnames zijn zeker niet uit te sluiten. BlackRock kocht Windvision als basis om een grote Europese ontwikkelaar in hernieuwbare energie uit te bouwen. Die moet voldoende projecten aanleveren voor zijn fonds Global Renewable Power III, dat inzet op duurzame energie.