'Blinde paniek onder traders in gas en elektriciteit'

De Europese referentieprijs van gas stijgt voor het eerst ruim boven 100 euro per megawattuur. 'En in elektriciteit gaat het dak er helemaal af', zegt een Belgische trader.

De gasprijs op de belangrijke Nederlandse gasbeurs (TTF) is dinsdagochtend voor het eerst boven 100 euro per megawattuur (MWh) uitgekomen. Handelaars stuwden de prijs naar van 108 euro per MWh, een stijging van 12 procent. Vrijdag werd de symbolische grens van 100 euro al even aangetikt. 'De 100 euro per MWh was duidelijk een technische barrière waar we nu zijn doorgeraakt', zegt Matthias Detremmerie, handelaar van de leverancier Elindus.

De prijs van aardgas breekt al dagen records door de hoge vraag op de internationale markt. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Europese landen hebben weinig gasreserves opgebouwd in het voorjaar omdat het relatief koud was in april en mei. 'We gaan de winter in met een gasvoorraad die voor 72 procent gevuld is. Normaal is dat ongeveer 87 procent', zegt Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING.

Door onderhoud en leveringsonderbrekingen in Rusland en Noorwegen kwam ook minder gas binnen. Verder heeft Europa last van de concurrentie in Azië. Veel gasleveranciers stuurden hun gastankers liever naar Azië, omdat de prijzen daar aantrekkelijker waren.

Nervositeit

Op de stroommarkt is de nervositeit dinsdag minstens even groot, of zelfs nog groter. 'In elektriciteit gaat het dak er helemaal af', zegt Detremmerie. De prijs van elektriciteit voor levering in november stijgt naar 254 euro per megawattuur, een toename met 10 procent. Detremmerie heeft het over 'blinde paniek' onder traders.

De correctie die uiteindelijk zal komen zal eveneens zeer intens zijn. Matthias Detremmerie Trader Elindus

De krapte op de energiemarkt leidt al weken tot recordprijzen. Maandag werd bekendgemaakt dat de gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, voor het eerst met aardgas werd gevuld. Het ging om een test. Wanneer de pijpleiding in werking treedt, is nog niet bekend.

'De markten reageren nog maar weinig op het nieuws van Nord Stream 2. Toch denk ik dat de evolutie hiervan en de strategie van Gazprom na de ingebruikname onze energiewinter voor een groot zal bepalen', zegt Detremmerie.