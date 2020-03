Bodemonderzoeker ABO verdrievoudigt winst

De Gentse milieugroep is na een recordjaar 2019 dit jaar met groei gestart. 'We gaan uit van een verschuiving van projecten door Covid-19, niet van annulaties', klinkt het.

Boringen

De Franse divisie, die al jaren aan grote overheidsprojecten werkt, heeft veel meer kunnen bijdragen aan de winst. In 2018 was er een grote impact door stakingen en acties van de gele hesjes.

In Nederland werd de kaap van 10 miljoen euro omzet gerond door de sterke vraag naar advies en veldwerk in de bodemdivisie. De vraag naar gekwalificeerd personeel blijft daar het grootste knelpunt.

De kleinere energieactiviteiten, een restantje dat herinnert aan het beursverleden van het bedrijf dat vroeger de groene-energieproducent Thenergo was, kenden een forse terugval van de omzet. Maar dat had geen impact op de toegevoegde waarde omdat de de meeste contracten aan onderaannemers werden uitbesteed, klinkt het.

Sondeerwagen

'Dit jaar is goed gestart door de gunstige weersomstandigheden', zegt CEO en oprichter Frank De Palmenaer. Hij blijft investeren in de uitbouw van het bedrijf met de uitbreiding van de sonderingsploegen, de aankoop van een nieuwe sondeerwagen en de opstart van een nieuw kantoor in Toulouse. 'Die initiatieven zullen de omzet en de winst in 2020 ondersteunen.'