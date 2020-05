Boeren zetten zich schrap voor droogte

Verschillende provincies bekijken of er door de voorjaarsdroogte nu al een verbod moet komen om nog water uit rivieren op te pompen. Landbouwers vrezen dat hun akkers zonder water zullen vallen.

De landbouworganisatie Boerenbond slaakte dinsdag in een persbericht een noodkreet over de uitzonderlijk vroege droogte. Als maatregelen ingevoerd worden om het waterverbruik in te perken, vraagt voorzitter Sonja De Becker om de landbouwsector zo veel mogelijk te ontzien.

‘Een mogelijk captatieverbod boven op de hindernissen die de land- en tuinbouwers ondervinden door de coronacrisis, stelt hen voor een dubbele uitdaging’, zegt De Becker. ‘Water is onmisbaar om voedsel te produceren. Je kan niet even alles stilleggen tot de droogteperiode voorbij is. Voor planten, dieren en de voedselproductie zou dat fatale gevolgen hebben.’

Haar oproep speelt in op de toenemende vrees dat er de komende dagen extra beperkingen komen om nog water op te pompen uit beken en rivieren. Na drie droge zomers zijn de waterbuffers beperkt en 2020 is nog niet halfweg of het belooft opnieuw een uitzonderlijk droog jaar te worden.

Patrick Willems, professor van de KU Leuven, becijferde dat het neerslagtekort sinds de start van de metingen in 1901 in Ukkel nooit zo groot was als dit voorjaar (zie grafiek).

Droogtecommissie

Het gebrek aan regen leidde ertoe dat de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx al op 8 mei een verbod uitvaardigde om nog water op te pompen uit tien kleinere beken en rivieren. Voor Antwerpen was dat het vroegste captatieverbod ooit, een maatregel waarvan normaal ten vroegste sprake is in juli of augustus.

Ook in de andere provincies kan er voor boeren wel eens vroeger dan anders een verbod komen om nog water op te pompen. De waarnemende gouverneur van Oost-Vlaanderen, Didier Detollenaere, hintte al op een dergelijke maatregel.

Dinsdag kwam ook een technische werkgroep samen om een advies te formuleren over eventuele droogtemaatregelen in Vlaanderen. Haar advies gaat naar de topambtenaren in de Vlaamse droogtecommissie, die dan weer de provinciegouverneurs en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kunnen aanraden een captatieverbod in te voeren.

Ze kunnen ook adviseren andere maatregelen te nemen, zoals een verbod om nog water te verspillen, auto’s te wassen en gazons te besproeien.

We zitten in code geel, een situatie van verhoogde waakzaamheid waarin waterloopbeheerders preventief maatregelen kunnen nemen. Katrien Smet woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Om te vermijden dat een polemiek ontstaat als de minister of de gouverneurs het advies van hun administraties in de wind slaan, blijven de rapporten van de droogtecommissie vertrouwelijk. ‘We zitten in code geel, een situatie van verhoogde waakzaamheid waarin waterloopbeheerders preventief maatregelen kunnen nemen’, is het enige dat Katrien Smet, de woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), erover wil zeggen. Of provincies ingrijpen, is aan de gouverneurs om te communiceren.

De droogtecommissie houdt rekening met verschillende factoren: de verwachte neerslag, de grondwaterstanden, het waterpeil in de bevaarbare en de niet-bevaarbare waterlopen, maar ook de beschikbaarheid van drinkwater. ‘Met de drinkwatervoorraden zijn op dit moment geen problemen’, zegt Smet.