Boilerspecialist ACV in Franse handen

Dat proces mondt nu uit op een verkoop aan Groupe Atlantic, een Franse sectorgenoot van ACV. Dankzij de overname legt Groupe Atlantic de hand op drie fabrieken, die respectievelijk in België (Seneffe), New Jersey (VS) en Slovakije liggen. De productie van residentiële boilers verhuisde bijna drie jaar geleden naar het Oost-Europese land. Dat ging gepaard met een zware herstructurering in Seneffe, waar 142 van de 240 jobs sneuvelden.