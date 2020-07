Bolt en Studio Brussel maken zomerradio op groene stroom

In juli en augustus zendt de radiozender Studio Brussel elke avond live uit van op zijn Camping Belgica. De energiestart-up Bolt staat in voor de stroom, met een mobiel zonnepark.

De festivalcampings blijven deze zomer leeg. Maar de radiozender Studio Brussel verzon een alternatief en bricoleerde Camping Belgica: een mobiele radiostudio waar elke avond een dj een liveset speelt. Dat experiment zal volledig op groene stroom draaien, via een samenwerking met Bolt.

In augustus 2019 lanceerde de start-up een energieplatform dat 'streekstroom' verzekert. De consument die graag groene stroom wil, kan via Bolt kiezen uit lokale energieopwekkers: windmolens in de Gentse haven, zonnepanelen van een tennisclub in Zelem, een waterkrachtcentrale in de Maas of een biovergister bij ‘boer Frederik en Valerie uit Zomergem’.

Een jaar - en een kapitaalinjectie van 900.000 euro van de energieleverancier Luminus - later leidt Bolt de groene energie van een 70-tal producenten naar de stroomkasten van 6.000 consumenten. Maar de start-up wil verder gaan in zijn strijd voor het klimaat, en kijkt daarvoor naar de evenementensector. 'Festivals hebben ontegensprekelijk een ecologische voetafdruk', zegt medeoprichter en CEO Pieterjan Verhaeghen (31). 'Organisatoren werken wel aan duurzaamheid en recycleren drinkbekers, maar als het over energie gaat, is nog veel progressie mogelijk.'

Monitoren

Bolt ging op zoek naar een alternatief voor de dieselgeneratoren die op de grote festivals de frigo's koel en de spots aan houden. In samenwerking met het Gentse zonnepanelenbedrijf Enervest maakte het een modulair zonnepark. '72 zonnepanelen en een grote batterij zijn voldoende om de Studio Brussel-camping van lokaal opgewekte stroom te voorzien', zegt Verhaeghen. 'We hebben conservatief gerekend en uitvoerig stresstests gedaan. Het licht blijft aan', zegt hij stellig.

Een van de grootste pijnpunten bij festivals is volgens Verhaeghen dat organisatoren weinig weten over hun eigen verbruik, waardoor veel verspild wordt. 'Met deze oefening worden we gedwongen het verbruik continu te monitoren, omdat je de meeste zonne-energie overdag opwekt, terwijl het energieverbruik op een festival vooral later op de avond piekt.' Om de stroomvoorziening stabiel te houden moet Bolt de opgewekte zonne-energie opslaan. Daarvoor huurt het een megabatterij van Greener, een Nederlandse start-up die zich verdiept in 'energieplanning'.

Toekomst

Voor Bolt is dit een voorproefje van hoe de festivalzomer er in de toekomst kan uitzien. Hij ziet het project met StuBru als een testcase voor hij het plan op grotere schaal uitrolt. 'Om een evenement zoals Rock Werchter volledig op hernieuwbare energie te laten draaien zijn meer dan 1.000 zonnepanelen nodig.'

Technisch is dat mogelijk volgens Verhaeghen, maar het is vooral een financiële krachttoer. Het prototype met 72 panelen kostte Bolt 36.000 euro. Zo'n modulair park op Rock Werchter-schaal maken vraagt dus een enorme investering. 'Gigantisch, maar niet onoverkomelijk', meent Verhaeghen. 'We hopen via deze stunt investeerders aan te trekken. Volgende zomer willen we hetzelfde doen, maar tien tot twintig keer zo groot. Tegen 2023 zouden we met ons rijdende zonnepanelenpark de dieselgeneratoren kunnen weren van de festivalweides.'

Toch blijft Bolt in de eerste plaats een leverancier van groene stroom. 'Eigenlijk is dit een zijproject,' zegt Verhaeghen, 'want we verdienen er niets mee.' Bolt moet zich dus volop toeleggen op het veroveren van de hernieuwbare-energiemarkt. 'Tegen eind 2021 willen we 25.000 consumenten bereiken. Op termijn hopen we op 100.000 klanten. Vanaf dan tel je echt mee in de sector.'