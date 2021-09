Borealis gaat draaien op Waalse wind

Borealis sloot daarover een stroomafnameovereenkomst (PPA) met het Zwitserse Axpo. De twee Waalse windparken zitten in de portefeuille van de energietrader. Die heeft in ons land de productie opgekocht van verschillende windparken .

Borealis zegt dat het met de deal een stap dichter komt bij de doelstelling om zijn afdelingen polyolefinen en hydrocarbons & energy voor minstens de helft op groene stroom te doen draaien. De indirecte koolstofemissies in ons land kunnen zo met ongeveer 20.000 ton per jaar verminderd worden. Het Oostenrijkse Borealis heeft drie productiesites in België, in Beringen, Kallo en Zwijndrecht.