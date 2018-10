Brandbeveiliger Limotec in Britse handen

Het West-Vlaamse bedrijf Limotec, dat detectiesystemen maakt voor brand, gas en CO, wordt overgenomen door het Britse bedrijf Halma.

Limotec werd in 1983 opgericht en huist sinds 2005 in Vichte (Anzegem). Het levert zijn detectiesystemen onder meer aan rusthuizen, bedrijven en horecazaken. In het boekjaar 2017 boekte het bedrijf een omzet van 6,7 miljoen euro.