Brandstoffenspecialist Maes neemt tankstations Octa+ over

Maes zet meteen ook zijn eerste stappen in Brussel en Wallonië en wordt een van de belangrijkste spelers in ons land, na Total en Q8. De merknaam Octa+ blijft bestaan.

In 2013 nam Maes ook al een veertigtal tankstations over van Esso in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Onlangs kocht Maes ook 19 stations van Desimpel Energy in Oost- en West- Vlaanderen.