Britse overheid schiet noodlijdende energiereus Bulb te hulp

Bulb Energy, met 1,7 miljoen klanten de op zes na grootste energiespeler in het Verenigd Koninkrijk, komt onder overheidscuratele te staan. Zo'n procedure - een 'special administration process' - treedt in werking als een energieleverancier te groot is om over de kop te laten gaan. Via de energieregulator Ofgem heeft de Britse overheid Bulb in handen in afwachting van een overname.