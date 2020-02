Britten bouwen krachtigste computer om storm te voorspellen

De Britse weerdienst investeert omgerekend 1,44 miljard euro in een nieuwe supercomputer. Die moet accurater dan ooit kunnen voorspellen wanneer noodweer op komst is.

Na Ciara en Dennis zijn alweer twee stormen in de maak: Ellen en Francis. Ze zijn nog niet zichtbaar, maar volgens de huidige inschattingen zwellen ze de komende dagen allicht aan boven de Atlantische Oceaan om volgende week aan land te komen. ‘Pas in de tweede helft van de week krijgen we een goed zicht op hoe de eventuele nieuwe stormkernen voor het weekend zich ontwikkelen’, zei weerman Frank Deboosere maandag.

In het Verenigd Koninkrijk hopen ze in de toekomst sneller en accurater te kunnen voorspellen hoe een storm zich ontwikkelt. De Britse meteorologische dienst Met Office maakte maandag bekend 1,2 miljard pond (1,44 miljard euro) te investeren in een supercomputer. Volgens de Britten wordt het de meest geavanceerde computer ter wereld om klimaat- en weersvoorspellingen door te rekenen en mensen op tijd te waarschuwen voor noodweer. De computer zal 854 miljoen pond kosten (1 miljard euro). Het resterende bedrag is nodig om de eerste tien jaar het observatienetwerk en de bijbehorende diensten op punt te houden.

Overstromingen vermijden

De Britse supercomputer moet helpen om tijdig waarschuwingen te kunnen uitsturen als storm op komst is. Met gedetailleerdere neerslagvoorspellingen kan ook worden ingeschat waar nood is aan zandzakjes of andere maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Luchthavens kunnen eerder ingrijpen als het vliegverkeer verstoord zal raken en energiebedrijven krijgen een waarschuwing als elektriciteitslijnen beschadigd dreigen te raken.

‘De investering leidt uiteindelijk tot snellere en accuratere waarschuwingen voor noodweer’, zegt Penny Endersby, de CEO van Met Office. ‘Die informatie is noodzakelijk om een wereld te bouwen die beter bestand is tegen klimaatverandering.’

De huidige supercomputer van Met Office kan nog tot eind 2022 dienst doen en behoort al tot de krachtigste vijftig computers ter wereld. Hij heeft genoeg capaciteit om honderd jaar aan HD-films op te slaan. Met de nieuwe supercomputer zal de rekencapaciteit in de eerste fase nog verzesvoudigen.

Hagelbuien

Naarmate er steeds gedetailleerdere klimaat- en weermodellen komen, is ook meer rekencapaciteit nodig, zegt Rozemien De Troch, klimaatwetenschapper aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). ‘De klimaatverandering hebben we globaal goed in kaart, maar er is veel vraag naar almaar gedetailleerdere informatie over de concrete impact op lokaal niveau. Om betere voorspellingen te doen moet je veel fysische processen in je model steken, waardoor ze meer rekenkracht vergen. Omdat je ook heel lokaal kijkt en in hoge resolutie werkt, is er nood aan steeds krachtigere supercomputers.’