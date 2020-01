Brussels stroomnet niet klaar voor elektrische auto

Ook Vlaams net schiet tekort

Niet alleen Brussel, ook delen van Vlaanderen hebben nog een eenfasig 230 voltnet waarop de mogelijkheden voor elektrisch laden beperkter zijn. Vlaanderen is al veel eerder ­beginnen om te schakelen naar 400 volt, maar op verschillende plaatsen in de stedelijke rand rond Brussel, Antwerpen en Gent en in delen van West-Vlaanderen zitten nog 230 volt-kabels onder de grond.

‘20 à 25 procent van het net in Vlaanderen zit nog op 230 volt, maar er zijn altijd oplossingen mogelijk als iemand een zwaardere aansluiting nodig heeft’, zegt Björn Verdoodt, de woordvoerder van distributienetbeheerder Fluvius. ‘In sommige gevallen kan dat door een scheidingstransformator te plaatsen, of we kunnen een 400 voltkabel trekken van aan de dichtstbijzijnde middenspanningscabine. We bekijken geval per geval wat het best werkt, maar we vinden altijd een oplossing. Als iemand een aansluiting vraagt voor een laadpaal, laten wij die nooit in de kou staan.’

Een woordvoerder van de energiewaakhond VREG zegt dat het aantal klachten over problemen om een zwaardere aansluiting te krijgen voor een laadpaal in Vlaanderen op één hand te tellen zijn. ‘Het ging dan om eigenaars van een ­oudere versie van de Renault Zoë en een elektrische Smart, die een beveiliging hebben waardoor ze niet kunnen laden op een tweeleidernet.’