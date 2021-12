Brusselse klanten Octa+ naar Engie

Het Brusselse onafhankelijke familiebedrijf Octa+ besliste eerder deze week om zich terug te trekken uit de Brusselse elektriciteits- en gasmarkt. Volgens CEO Etienne Rigo vormt de regelgeving die wanbetalers beschermt een zeer groot financieel risico nu de energieprijzen pieken. Het bedrijf zag daardoor geen andere optie dan zich terug te trekken uit Brussel . De leverancier blijft wel actief in Vlaanderen en Wallonië, waar andere regels gelden.

Octa+ heeft 17.000 klanten voor elektriciteit en gas in Brussel.

Voor de 17.000 Brusselse klanten van Octa+ is er nu een oplossing na gesprekken met de Brusselse netbeheerder Sibelga en de regulator Brugel. De levering van Octa+ in Brussel wordt stopgezet op 1 januari. Vanaf dan zullen de contracten automatisch overgenomen worden door de marktleider Engie Electrabel, die is aangeduid als vervangleverancier.