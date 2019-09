Brusselse luchtkwaliteit tot 50 procent beter op autoloze zondag

In Brussel en in 49 Vlaamse steden en gemeenten wordt een autoloze zondag georganiseerd.

In Brussel en in 49 Vlaamse steden en gemeenten is het autoloze zondag. In de hoofdstad is de impact op de luchtkwaliteit stevig voelbaar.

Brussel en 49 steden en gemeenten in Vlaanderen, waaronder voor het eerst alle 13 Vlaamse centrumsteden, organiseren een autoloze zondag. Ook elders in Europa worden autovrije zondagen georganiseerd, met als blikvangers dit jaar Parijs, als grootste autovrije zone voor één dag ter wereld, en Londen, met zijn eerste autovrije zondag ooit.

In Wallonië organiseren veel gemeenten een themadag rond mobiliteit. Alleen in Bergen (Mons) is het volledige stadscentrum autovrij.

Luchtkwaliteit

Via de website van IRCEL, de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu van het Waals, Brussels en Vlaams gewest, zijn de meetwaarden van de luchtkwaliteit in real time te volgen. Voor Brussel duiden de eerste metingen op een grote verbetering van de luchtkwaliteit. In meetstation Elsene is er om twaalf uur een uitstoot van 16 mg/m³ CO gemeten terwijl dit op een gewone zondag 26 mg/m3 bedraagt. Dat is een verbetering met 38 procent. Tegenover een gemiddelde weekdag is de verbetering nog sterker, met 47 procent lagere CO-waarden.