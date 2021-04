Brusselse windmolenpionier Xant krijgt tweede leven

Na een faillissement twee jaar geleden keert de Brusselse windmolenbouwer Xant terug op de Belgische markt. Engie wordt distributeur van de turbines speciaal ontworpen voor afgelegen locaties.

Dankzij een overname maakt de Brusselse windmolenbouwer Xant een comeback. Nadat het bedrijf eind 2019 failliet was verklaard, werd de technologie van de compacte windmolens in alle luwte overgenomen door de Canadese sectorgenoot Eocycle. Nu de overname rond is, maakt het nieuwe moederbedrijf bekend een partnerschap te sluiten met Engie Benelux voor de distributie van de windmolens.

Xant ontstond in 2019 als een spin-off van het Brusselse milieu-engineeringbedrijf 3E. Het haalde de ondernemersfamilie Vyncke aan boord, van het gelijknamige verbrandingsketelbedrijf uit Harelbeke, en de West-Vlaamse ondernemer Jo Versavel (ex-Traficon). Later stapten ook de Vlaamse participatiemaatschappij PMV en de Brusselse investeringsmaatschappij GIMB (nu finance&invest.brussels) in het kapitaal.

De onderdelen van de compacte turbine passen als een soort IKEA-bouwpakket in één container.

De ambitie was marktleider te worden in het vergeten segment van middelgrote windturbines, ergens tussen de kleinste turbines voor ‘huis-tuin-en-keukengebruik’ en de mastodonten van meer dan 100 meter hoog. De 90 kilowattturbine van Xant bevond zich met een tiphoogte van 51 meter in het middensegment.

Afgelegen gebieden

De onderdelen van de compacte turbine pasten als een soort IKEA-bouwpakket in één container. Hij werd in de markt gezet als ideale oplossing voor afgelegen gebieden zonder elektriciteitsnet, zoals een afgelegen vissersdorp in Alaska of een eiland voor de Schotse kust. Doordat de mast zonder bouwkraan en met een jeep overeind kon worden gehesen, moest de Xant-turbine in ontwikkelingslanden kunnen dienen als alternatief voor dieselgeneratoren bij afgelegen boerderijen, ziekenhuizen of bedrijven.

Maar de verkoop trok trager op gang dan gehoopt en jaar na jaar eindigde het Brusselse bedrijf in de rode cijfers. Nadat een kapitaalronde spaak was gelopen, legde Xant eind 2019 de boeken neer. Eocycle, dat sinds 2001 vanuit het Canadese Montréal een kleinere turbine van 25 kilowatt op de markt brengt, zag zijn kans. Het nam Xant over en profileert zich nu op de Europese markt onder de fusienaam Eocycle-Xant.