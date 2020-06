Buitenlandse dividenden dempen miljardenput bij Electrabel

De bijdrage om de nucleaire opkuis te financieren zadelt energiebedrijf Electrabel op met een bedrijfsverlies van 2,1 miljard euro. De dividenden van internationale dochterbedrijven brengen redding.

De grootste energieleverancier van België kreeg eind vorig jaar een financiële opdoffer. Electrabel kreeg de opdracht in drie jaar 2,1 miljard euro extra te storten in zijn nucleaire spaarpot Synatom, een fonds om de afbraak van de kerncentrales en de verwerking van het nucleair afval te financieren. Een eerste betaling van 1,8 miljard euro veroorzaakte een stevige dip in de jaarrekening van 2019. Door die nucleaire provisie eindigde Electrabel met een bedrijfsverlies van 2,1 miljard euro.

Toch slaagde Electrabel erin onder aan de lijn nettowinst te genereren, met dank aan haar buitenlandse dochterbedrijven. Een groot deel van de internationale productieactiviteiten van de Franse moedergroep Engie zijn ondergebracht in twee dochtermaatschappijen van Electrabel. Via het Britse International Power Ltd is Electrabel eigenaar van belangrijke overzeese participaties in Brazilië, Centraal- en Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Met Engie Energie Nederland heeft Electrabel de Europese productieactiviteiten buiten Frankrijk en België in handen.

Vanuit International Power kreeg Electrabel vorig jaar een dividendbetaling van 8,4 miljard. Hoewel de internationale participaties van Electrabel door die operatie 5,1 miljard euro minder waard werden, bleef toch een mooie financiële bonus over in de boeken. Dat liet het Belgische energiebedrijf toe 2019 af te sluiten met een nettowinst van 766 miljoen euro.

Brexit

Het dividend uit Londen komt als geroepen, maar financieel directeur Patrick Gaussent benadrukt dat het niet in het leven werd geroepen om de resultaten van Electrabel op te smukken. 'Met de brexit weten we niet wat in de toekomst de voorwaarden zijn voor winstuitkeringen vanuit Engeland', zegt hij. ‘We vonden het dus aangewezen te anticiperen, door in 2019 een significant bedrag uit te keren.'

Het geld uit het buitenland is voor Electrabel cruciaal om haar verplichtingen in Synatom na te komen. In het verleden was al sprake dat stukken van Electrabel naar Engie in Parijs worden doorgesluisd, waardoor Electrabel slagkracht zou verliezen. Volgens Gaussent klopt dat niet. 'Onze internationale activiteiten zijn nodig om de nucleaire provisies te financieren', zegt hij. 'Die 8 miljard leidt niet enkel tot een positief nettoresultaat in 2019, maar is een bron van financiering om onze engagementen na te komen en om tegen 2025 de voorzieningen voor de verwerking van het kernafval aan Synatom te betalen.'

Verlieslatend

Na tal van problemen met de kerncentrales in 2018, was 2019 een jaar waarin het operationeel wat beter ging voor Electrabel. Toch bleef het nummer een op de Belgische energiemarkt verlieslatend. Na een bedrijfsverlies van 743 miljoen euro in 2018 was er vorig jaar een recurrent verlies van 207 miljoen euro.

'Onze marges zijn verbeterd door een betere beschikbaarheid van de kerncentrales', zegt Gaussent. 'Maar de elektriciteitsprijs volstaat niet om alle productiekosten te compenseren. We realiseerden vorig jaar een prijs van 36 euro per megawattuur, terwijl we rond 45 euro in de positieve cijfers belanden.'