Bulgaren willen stroomcentrale Vilvoorde uitbreiden

EDF Luminus, de nummer twee op de Belgische energiemarkt, gaat zijn gascentrale in Seraing heropenen. Die lag stil sinds 2014, omdat ze onrendabel was. Luminus en andere uitbaters van centrales die werken op gas zaten in de knoei met hun verdienmodel: ze moesten te veel betalen voor de brandstof (gas) en kregen te weinig inkomsten uit de verkoop van elektriciteit. Het gevolg: de voorbije jaren deden ze de centrales in de mottenballen.

Op het terrein van 13 hectare is nog ruimte over, er is voldoende koelwater uit het nabijgelegen kanaal en de site is aangesloten op de netten van Elia en Fluxys. ‘We willen duidelijk de boodschap geven dat het in de praktijk wel degelijk mogelijk is om nieuwe centrales te bouwen in België, want in de discussie over het Energiepact werd daar soms aan getwijfeld’, zegt Willemot. Al benadrukt hij wel dat een capaciteitsvergoeding nodig is.