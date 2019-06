Burgemeesters in verzet tegen hoogspanningslijn

De burgemeesters van zes West-Vlaamse gemeenten verzetten zich tegen de komst van de hoogspanningslijn Ventilus. Ze zullen een het miljoenenproject een negatief advies geven.

Nadat buurtbewoners en actiecomités al hun ongenoegen geuit hebben over de komst van een nieuwe hoogspanningsverbinding, kanten ook verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen zich tegen het project. De burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde gaan in het verzet en zeggen een negatief advies te zullen uitbrengen als de plannen niet worden bijgestuurd.

De elektriciteitsnetbeheerder Elia wil 500 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem. In het tracé zoals het nu voorligt, moet over een afstand van 22 kilometer een nieuwe verbinding worden gebouwd. De Ventilus-lijn zal 6 gigawatt elektriciteit kunnen transporteren en moet dienen om de stroom van de toekomstige windparken op zee naar het binnenland te brengen.

Elia is bezig met een consultatieronde, waarbij betrokkenen hun opmerkingen kunnen formuleren over de nieuwe hoogspanningslijn. Enkele burgers hebben al aangegeven dat ze alle juridische middelen zullen uitputten om de komst van hoogspanningsmasten in hun buurt tegen te houden.