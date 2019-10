C-Power neemt noodlijdende windparkgaragist over

C-Power, de Belgische pionier in offshorewindenergie, gaat noodgedwongen zijn eigen onderhoud doen. Het windpark neemt de onderhoudsploeg over van de Duitse turbineleverancier Senvion, die op een faillissement afstevent.

De Duitse turbineproducent Senvion, het vroegere Repower, was tien jaar geleden een van de pioniers toen het bedrijf de eerste windmolens plaatste voor de Belgische kust. Het bouwde de 54 windturbines van het offshorepark C-Power en was toen baanbrekend met de eerste turbines van meer dan 6 megawatt.

Senvion staat nog altijd in voor het onderhoud ervan, maar het Duitse bedrijf zit in zware financiële moeilijkheden. Het vroeg in april bescherming tegen zijn schuldeisers. Om te vermijden dat het onderhoud van C-Power in het gedrang komt, neemt de Belgische parkontwikkelaar Senvion Benelux over. Dat bevestigde Jaak Rutten, de CEO van C-Power, na vragen van De Tijd.

Continuïteit

Senvion Benelux bestaat uit een onderhoudsteam van 30 mensen die gevestigd zijn in de haven van Oostende. Ze werken exclusief voor C-Power, voeren de jaarlijkse controles uit op het windpark en hebben de nodige vervangstukken klaarliggen voor eventuele herstellingen. Hoeveel C-Power voor de overname betaalt, is niet bekend. ‘Senvion zit in een insolventieproces. Het zat eraan te komen dat het bedrijf uiteen zou vallen’, zegt Rutten. ‘Met de overname in Oostende verzekeren we de continuïteit van ons onderhoud.’

C-Power zal nu zelf opdraaien voor de kosten als er onverwachte problemen opduiken bij de windmolens.

Voor C-Power is het een overname van moetens. De Duitse windmolenproducent Siemens Gamesa kondigde maandag al aan voor 200 miljoen euro Senvions windactiviteiten op land over te nemen. De offshoreactiviteiten met Senvion Benelux dreigden samen met de minder interessante delen over te blijven in de groep die afstevent op een faillissement.

Dat C-Power verantwoordelijk wordt voor het eigen onderhoud, houdt extra risico’s in. Senvion garandeerde dat het windpark goed onderhouden zou blijven. Als de windmolens langere tijd niet konden draaien door een technisch defect, moest de leverancier daarvoor een vergoeding betalen met omgekeerd ook een financiële bonus bij een beter dan verwachte beschikbaarheid.

Factuur

Die garantie valt voor C-Power weg. Het windpark zal zelf opdraaien voor de kosten als er onverwachte problemen opduiken. Zo moesten de wieken van de eerste zes windmolens al na zes jaar vervangen worden wegens scheurtjes. Die fabricagefout viel nog onder de garantie van Senvion. Maar als nog dergelijke problemen opduiken, is de factuur daarvan voor C-Power.

‘Ieder bedrijf zit met het risico dat er na een tijd problemen opduiken’, zegt Rutten. ‘Er kan al eens kleine schade voorkomen door een blikseminslag of omdat een vogel tegen de wieken vliegt, maar wij hebben geen weet van grote problemen.’

Volgens onze informatie ligt het extra onderhoudsrisico moeilijk bij de banken die de financiering verschaften voor C-Power. Op korte tijd waren er weinig andere opties, maar de kans bestaat dat C-Power tegen volgend jaar op zoek moet naar een grotere speler die het onderhoud van het park op zich wil nemen en garandeert dat de turbines voldoende draaien.