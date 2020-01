CEO Electrabel wil dit jaar duidelijkheid over kerncentrales

Als een nieuwe federale regering de kerncentrales langer wil openhouden, dan is daar dit jaar duidelijkheid over nodig. 'Zoniet wordt een verlenging erg moeilijk', zegt Philippe Van Troeye, de CEO van Engie Electrabel.

