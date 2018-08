CEO Elia: 'Keuze tussen Chinezen en Duitsers gebeurde objectief'

Elia koos een Duitse overheidsbank als partner voor zijn Duitse dochter. Het was geen keuze tegen de Chinezen, verzekert CEO Chris Peeters.

Voor een stroomnetbeheerder, die moet verzekeren dat er op elk moment van de dag voldoende stroom uit het stopcontact komt, zijn er nooit rustige periodes. Maar de voorbije zomerweken waren extra druk voor de top van Elia. Het moest met de Duitsers, Australiërs en Chinezen onderhandelen over een deal van ruim 1 miljard euro.

De inzet: een belang in 50Hertz, de dochter van Elia die het stroomnet in en rond Berlijn controleert. Het Australische fonds IFM bezat 20 procent, maar wou dat belang verkopen aan State Grid, het Chinese megabedrijf dat eerder tevergeefs probeerde een stuk van het Vlaamse Eandis te kopen.

We moeten nadenken over het verdedigen van onze belangen in gevoelige infrastructuur. Chris Peeters CEO Elia

‘We moesten afwegen wat we zouden doen’, zegt Chris Peeters, de CEO van Elia. ‘Niets doen en de Chinezen binnenlaten, ons voorkooprecht uitoefenen en dat belang zelf kopen, of het voorkooprecht uitoefenen om een andere partner een aantrekkelijker bod te laten maken.'

Die overweging moest Elia in de lente ook al eens maken. Toen verkocht het Australische IFM een eerste pakket van 20 procent in 50Hertz aan de Chinezen. Elia legde ruim 1 miljard op tafel en trok zijn belang in 50Hertz op tot 80 procent. ‘Daar waren goede redenen voor: we kregen de volledige controle en konden de strategie van het bedrijf volledig zelf bepalen. De prijs die de Chinezen boden was het ons ook waard.’

Strijd tussen China en Duitsland

Maar deze zomer nog eens evenveel op tafel leggen voor nog eens 20 procent, was minder evident, want Elia had al de volledige controle. Daarom keek het wie de beste nieuwe partner zou worden. Het werd de Duitse overheidsbank KfW. ‘We hebben met veel partijen samengezeten en het was nooit een strijd tussen de Chinezen en de Duitse overheid. Pas de laatste anderhalve week kwamen ze als beste partijen uit de bus. Uiteindelijk kwam het beste bod van de Duitse regering.’

Peeters benadrukt dat zonder druk van buitenaf voor het beste bod is gekozen. ‘De voorwaarden van de Duitsers waren aantrekkelijk voor ons en de lokale verankering is een troef, want we zijn een monopolie dat door de overheid wordt gereguleerd. Die combinatie maakte hun bod aantrekkelijker dan dat van de Chinezen’, zegt Peeters.

‘Het was geen overweging ‘wel of geen Chinezen’. We hebben nog steeds zeer goede relaties met de Chinezen. We hebben vorige week nog gemaild dat we gaan praten over verdere samenwerkingen.'

Strategisch

In Duitsland was heel wat te doen over de vele Chinese overnames in strategische sectoren. Er verschenen tal van berichten in de media dat Berlijn dat niet zag zitten. Peeters: ‘We gaan het licht van de zon niet ontkennen. Dat we zo’n goed bod van de Duitse overheid kregen, zal waarschijnlijk een reden hebben gehad. Ze wisten dat ze een goed bod moesten doen zodat Elia hen zou kiezen en de Chinezen tegengehouden konden worden.’

Waarom was er tegenstand in Duitsland? ‘Voor Duitsland was 50Hertz strategisch. Ook het gebrek aan reciprociteit speelde natuurlijk mee.’ Dat westerse bedrijven niet dezelfde toegang krijgen tot de Chinese markt als Chinese bedrijven hier leidde in sommige landen tot regels om buitenlandse investeringen aan banden te leggen.

Protectionisme

Moeten we dat in België ook doen, nu ook bij Ageas geruchten over een Chinees bod circuleren? 'Verzekeren dat Chinezen niet investeren is een vorm van protectionisme, dat moeten we vermijden. Ik denk ook dat de angstige reacties tegenover de komst van de Chinezen overdreven zijn.'