CEO Elia: ‘Twee kerncentrales openhouden volstaat niet'

Als het steunmechanisme voor nieuwe gascentrales er niet komt, moeten na 2025 zeker drie kerncentrales openblijven. Dat zegt Chris Peeters, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia.

In de Kamercommissie Energie benadrukten verschillende energiespecialisten woensdag dat dringend beslist moet worden of de kernuitstap doorgaat zoals gepland, of dat na 2025 alsnog twee Belgische kerncentrales mogen openblijven. In een hoorzitting over een resolutie van Bert Wollants (N-VA) beklemtoonde zowel uitbater Engie Electrabel als Elia dat ten laatste eind dit jaar de knoop moet worden doorgehakt.

Chris Peeters, de CEO van Elia, wijst op de enorme uitdaging waar België voor staat om te garanderen dat het licht blijft branden. Hij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een kernuitstap, maar benadrukt dat de stroombevoorrading in het gedrang komt als de kerncentrales sluiten zonder alternatieve productiecapaciteit te bouwen. ‘Met de wettelijk voorziene kernuitstap schakelen we de komende vijf jaar ongeveer de helft van onze thermische productiecapaciteit in België af’, zegt Peeters. ‘Dat is een huzarenstukje. Je kan de kernuitstap onmogelijk zo snel realiseren zonder sterke compensaties zoals het steunmechanisme voor nieuwe capaciteit.’

Subsidies voor nieuwe gascentrales

De Kamer debatteert al weken over het steunmechanisme (CRM) van minister van Energie Marie Christine Marghem (MR). Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen komt er een subsidiesysteem om extra productiecapaciteit te bouwen, vooral nieuwe gascentrales. Het dossier zit muurvast omdat de Europese Commissie haar goedkeuring nog moet geven. Maar die wacht op duidelijkheid over de financiering. Marghem zegt dat ze zonder meerderheid in het parlement niet kan beslissen over die financiering.

We schakelen de komende vijf jaar ongeveer de helft van onze thermische productiecapaciteit in België af. Dat is een huzarenstukje. Chris Peeters CEO Elia

Ondertussen waarschuwde de energiewaakhond CREG dat het steunmechanisme 614 tot 940 miljoen euro per jaar kan kosten. Dat is een tot 105 euro duurdere energiefactuur voor ieder Belgisch gezin. Het leidde tot twijfel in het parlement, zeker omdat de CREG aangaf dat het met veel minder steun kan en het steunmechanisme misschien niet eens nodig is.

Elia ziet dat anders. ‘Zelfs als twee kerncentrales van elk 1 gigawatt langer openblijven, kan je zonder CRM op geen enkele manier voldoen aan de betrouwbaarheidscriteria. Je zou het risicoprofiel van het land wijzigen, een beslissing met verregaande gevolgen. Zolang er geen akkoord is over het nucleaire dossier, vragen we de federale regering het werk rond CRM verder te zetten. We zitten nu al met een zeer krappe tijdslijn.’

Tijd dringt

Elia becijferde of een levensduurverlenging van de kerncentrales de steun voor de bouw van nieuwe gascentrales overbodig kan maken. Die kans is klein. Dan moeten minstens drie kerncentrales van elk 1 gigawatt blijven draaien, zegt Peeters. De kerncentrales mogen bovendien niet in onderhoud tijdens de wintermaanden en er moet geïnvesteerd worden in vraagsturing en in een strategische reserve om te garanderen dat in de wintermaanden het licht blijft branden.

We zijn ongerust, want we hebben een beslissing nodig. Men verliest tijd. Johnny Thijs voorzitter Electrabel

Ook Electrabel-voorzitter Johnny Thijs benadrukt dat het openhouden van twee kerncentrales niet volstaat. ‘Hoe dan ook moeten er nieuwe gascentrales komen’, zegt hij. ‘Of het alleen gas zal zijn of een combinatie van gas en nucleair is aan de politiek om uit te maken. We zijn ongerust, want we hebben een beslissing nodig. Men verliest tijd.’