CEO Talks: Stel uw vraag aan Chris Peeters (Elia)

Elia , de beheerder van het hoogspanningsnet, was begin deze week nog in het nieuws. De hoogspanningsnetbeheerder investeert 500 miljoen euro in Ventilus , een nieuwe hoogspanningsverbinding om de elektriciteit van de toekomstige windparken op zee naar het binnenland te transporteren.

Chris Peeters werd in 2015 CEO van Elia. Eerder was hij aan de slag als consultant bij Schlumberger, een bedrijf actief in technologie voor oliewinning. Onder het CEO-schap van Chris Peeters is het aandeel zowat verdubbeld, en beleggers kregen er elk jaar een stevig dividend bovenop. Elia oogst vooral veel succes in Duitsland dankzij het 2010 overgenomen 50Hertz, beschouwd als de 'slimste Belgische deal in het decennium.'