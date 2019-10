Californië zet miljoenen mensen in het donker

Om een tweede Paradise-brand te vermijden trekt PG&E in bepaalde regio's in Californië even de stekker uit het stopcontact.

Om nieuwe zware bosbranden te vermijden zet de Amerikaanse energiegroep PG&E grote delen van Californië gecontroleerd zonder stroom. Meer dan 2,4 miljoen mensen worden getroffen.

Iedereen herinnert zich de vreselijke beelden van Paradise, het dorpje in het noorden van Californië dat vorig jaar volledig in de fik ging. Een combinatie van langdurige droogte, hoge temperaturen en stevige windstoten hadden kortsluitingen veroorzaakt in het verouderde elektriciteitsnet van de Amerikaanse energiebedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E). Dat veroorzaakte gigantische bosbranden.

Camp Fire, naar de plaats waar de brand begon, kostte 85 mensen het leven. Duizenden woningen werden vernield. PG&E werd failliet verklaard en beloofde 1 miljard dollar schadevergoedingen aan de regio's die vorig jaar werden getroffen. Eerder was het energiebedrijf al verantwoordelijk gesteld voor vroegere bosbranden in de regio. In totaal heeft het voor meer dan 30 miljard dollar schadeclaims aan zijn broek.

Hevige windstoten

Om te vermijden dat de verwachte hevige windstoten in de regio opnieuw elektriciteitspalen doen omvallen of lijnen doen knappen - met nieuwe bosbranden tot gevolg - besliste PG&E preventief op te treden.

2,6 miljard Economische schade Specialisten schatten dat een black-out van twee dagen de Californische economie 2,6 miljard dollar kost.

Vanaf woensdag is het energiebedrijf - dat aan een doorstart werkt - begonnen met 34 county's in Californië, waaronder de San Francisco Bay Area, gecontroleerd zonder stroom te zetten. Een black-out zoals dat in het jargon heet. Een scenario dat ook in België al eens ter sprake kwam toen men vreesde voor stroomtekorten. Critici zeiden toen dat dergelijke noodscenario's enkel van toepassing kunnen zijn in ontwikkelingslanden. Quod non.

Wat nu gebeurt in Californië, is ongezien. Nog nooit werden in die rijke Amerikaanse staat zoveel mensen - naar schatting 2,4 à 3 miljoen mensen of 8 procent van de totale bevolking - om veiligheidsredenen bewust zonder stroom gezet. Nog nooit werden zoveel dichtbevolkte steden als Oakland, San Jose en Berkeley getroffen. Gelukkig blijven San Francisco en Silicon Valley gespaard.

Hamsteren

De afgelopen dagen vond in de getroffen regio's een rush plaats op voedsel, water en generatoren. Mensen zijn beginnen hamsteren alsof er een zware orkaan op komst is. Op veel plaatsen zijn geen batterijen of zaklampen meer te koop. Veel winkels, scholen en bedrijven gingen dicht. Op sommige plaatsen werken de rode lichten niet meer en hapert het openbaar vervoer. Tesla raadde zijn klanten aan om hun auto 100 procent op te laden. Voor de wijnindustrie in Napa en Sonoma Valley komt de maatregel heel ongelegen want het is oogsttijd.

Mensen in hoger gelegen gebieden kregen van de lokale overheden te horen dat ze mogelijk zes dagen zonder stroom kunnen zitten. Specialisten schatten dat een black-out van twee dagen 2,6 miljard dollar economische schade zal veroorzaken.