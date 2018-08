Chaos na implosie stroomleverancier Belpower

Sinds het begin van de maand stapelen de klachten zich op, onder meer op de website van Test-Aankoop. Bij de Ombudsdienst voor Energie waren er midden vorige week al 461 klachten geregistreerd. ‘Dat aantal neemt met een twintigtal per dag toe’, zegt ombudsman Philippe Devuyst. Dat zijn er veel, want over heel 2017, toen er al serieuze facturatieproblemen bij Belpower waren, kwamen er 80 binnen Het jaar voordien slechts 18.