China bestrijdt energietekort met fors meer steenkool

De Chinese steenkoolmijnen moeten meer produceren, in een poging om de energietekorten tegen te gaan.

Liefst 72 steenkoolmijnen in Binnen-Mongolië moeten hun capaciteit opdrijven. De overheid vraagt 98 miljoen ton extra koolproductie. Dat meldt Securities Times, een Chinese financiële krant, die door de overheid wordt gecontroleerd. Ook in Shanxi, de regio met de op een na grootste kolenproductie, wordt de capaciteit van de mijnen verhoogd.

Eind september legden fabrieken in China de productie stil door stroomtekorten. Door koud herfstweer, lage steenkoolvoorraden en strengere uitstootnormen had de overheid in de piekuren een stroombeperking ingevoerd. Nu het land uit de lockdown komt en de vraag naar Chinese producten stijgt, verbruiken fabrieken weer meer stroom. De bijkomende 98 miljoen toen aan steenkool uit Binnen-Mongolië is goed voor 3 procent van het totale verbruik in China.

Analisten en traders zijn sceptisch over de maatregel. Ze verwachten niet dat het opdrijven van de productie deze winter nog effect zal hebben. 'Het kan even duren voor we impact zien', zegt UBS-econoom Ning Zhang aan de Financial Times.

Concurrentie

De Chinese steenkoolvoorraad is laag door sluitingen van verschillende mijnen en een terugval in de productie. Het land heeft ook minder steenkool ingevoerd door een importban op steenkool uit Australië en verminderde leveringen uit Indonesië en Rusland. De stijgende gasprijs leidt bovendien tot meer concurrentie op de internationale markt, omdat meer spelers overschakelen op steenkool.

President Xi Jinping heeft beloofd dat hij de uitstoot tegen 2030 zou beperken om in 2060 klimaatneutraal te zijn.

China is nog steeds voor meer dan de helft van de energieproductie afhankelijk van steenkool. Dat maakt het land wereldwijd ook de grootste uitstoter van broeikasgassen. Het is verantwoordelijk voor 30 procent van de globale CO 2 -emissies.

Klimaatneutraal

De verhoging van de steenkoolproductie in China komt slechts enkele weken voor de start van de VN-klimaatconferentie COP26. De Chinese president Xi Jinping probeerde alvast een goede indruk te maken door eerder aan te kondigen dat zijn land geen steenkoolcentrales meer zal bouwen in het buitenland. In eigen land komen er nog steeds kolencentrales bij.