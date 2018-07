'Chinezen zo goed als afgeblokt bij Elia-dochter 50Hertz'

De beursgenoteerde hoogspanningsnetbeheerder Elia is niet alleen een belangrijke speler in ons land. Ook bij onze oosterburen is Elia met 50Hertz, actief in Noordoost-Duitsland, een zwaargewicht . 50Hertz baat een netwerk van 10.000 km uit en levert daarmee stroom aan zo'n 18 miljoen Duitsers.

State Grid had een deal met IFM op zak over de overname van 20 procent, maar Elia stak daar in maart een stokje voor door zijn voorkooprecht uit te oefenen en het aandelenpakket te kopen voor 976 miljoen euro. Daardoor is 50Hertz nu voor 80 procent in handen van het Belgische Elia.