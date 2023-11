Als kind spaarde ze haar lunchgeld om haar eerste boot te kopen. Op haar 28ste werd ze de snelste solozeiler rond de wereld. Vandaag is Ellen MacArthur een van de invloedrijkste stemmen voor een nieuwe, groenere industrie. ‘Waarom zouden we een verpakking maken die we na één keer gebruiken weggooien? Als mensheid kunnen we beter.’