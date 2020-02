Clamadieu: ‘Er was een kloof ontstaan tussen Engie en België'...

Met het vertrek van Isabelle Kocher haalt Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu zijn slag thuis. Hij vond haar resultaten bij de Franse energiereus te mager, maar zag onder haar bewind ook de relaties met Brussel verslechteren. ‘De volgende CEO moet iemand zijn die de spelregels begrijpt.’

Na een maandenlange machtsstrijd kan Jean-Pierre Clamadieu op zoek naar een opvolger voor Isabelle Kocher. Haar mandaat als CEO van de Franse energiegroep Engie wordt niet vernieuwd en Clamadieu krijgt de leiding om een opvolger te zoeken. Hij trekt daarmee aan het langste eind. Toen hij twee jaar geleden aan boord kwam van Engie moest Clamadieu als voorzitter van de raad van bestuur een tandem vormen met Kocher. Maar de samenwerking kwam nooit echt van de grond, geeft hij toe na afloop van enkele turbulente weken. ‘We zijn er niet in geslaagd een relatie te ontwikkelen die werkte zoals nodig’, zegt hij in een interview in De Tijd.

Waarom kon Isabelle Kocher niet blijven?

Jean-Pierre Clamadieu: 'Isabelle was een zeer goede leider om de transformatie van Engie in gang te zetten. Ze heeft een aantal belangrijke ingrepen gedaan om de groep uit fossiele brandstoffen te doen stappen. We hebben quasi al onze kolencentrales verkocht evenals onze activiteiten rond de exploratie en productie van olie en gas. Ze heeft een sterke visie ontwikkeld rond de energietransitie. Maar nu begint een nieuw hoofdstuk. Daarvoor hebben we een leider nodig met een ander profiel, meer gericht op het operationele, de uitvoering en de financiële performantie.'

U verwijt Kocher dat ze daarin tekortschoot.

Clamadieu: 'Ik hou niet van het woord ‘verwijten’. We hebben vastgesteld dat we op een aantal vlakken niet snel genoeg vooruit zijn gegaan. Vandaag zijn gas en elektriciteitsproductie de twee belangrijkste steunpilaren van Engies winst. Op het gebied van gas hebben we in Frankrijk terrein verloren. Misschien hebben we niet genoeg gewezen op het belang van gas in de energiemix en dat we gas in de toekomst kunnen vergroenen en vervangen door waterstof. Zowel in België als in Frankrijk willen we investeren in waterstof.'

Kocher en ik zijn er niet in geslaagd een relatie te ontwikkelen die werkte zoals nodig. Jean-Pierre Clamadieu voorzitter Engie

'Ten tweede is de plaats van het nucleaire in de Belgische energiemix een belangrijk aandachtspunt. De voorbije vier jaar zijn we door moeilijke periodes gegaan in de relatie tussen de groep Engie in Parijs en de politiek in België. Er zijn zware woorden gevallen tussen Isabelle Kocher en de politieke autoriteiten in België. Die moeizame dialoog heeft niet geholpen om de nucleaire kwestie uit te klaren.'

Zullen er na 2025 nog kerncentrales openblijven?

Clamadieu: 'We wachten met ongeduld op een beslissing. Het is niet aan Engie om de Belgische nucleaire politiek te bepalen. Als de politiek kiest om nucleair nog een rol te laten spelen in de Belgische energievoorziening, dan zijn wij klaar om die oproep te beantwoorden. Er is dringend een regering nodig om daarover te beslissen.'

En als alle kerncentrales dicht moeten?

Ik ben groot voorstander van de scheiding tussen de rol van voorzitter en die van uitvoerend CEO. Daarom heb ik na enige aarzeling beslist om geen CEO ad interim te worden. Jean-Pierre Clamadieu voorzitter Engie

Clamadieu: 'In eender welk scenario zal het nucleaire aandeel in de Belgische energiemix afnemen en neemt gas die plaats in. Als het capaciteitsmechanisme er is (steun voor de bouw van nieuwe centrales, nvdr) is Engie vastberaden om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe capaciteit. Ons productiepark vandaag levert ongeveer de helft van de stroom in België. We gaan dat aandeel verdedigen en willen een grote rol spelen in de ontwikkeling in België van gascentrales.'

U noemt België een cruciale markt. Komen er dan ook Belgische bestuurders in de raad van bestuur van Engie?

Clamadieu: 'Als voormalig CEO van Solvay ken ik België goed en ik denk dat er een kloof is ontstaan tussen het land en de groep Engie. In tegenstelling tot Frankrijk heeft België meerdere machtscentra, met vier energieministers. Toen ik bij Engie kwam had ik het idee dat die Belgische realiteit in Parijs slecht begrepen werd. Om dat te verhelpen ben ik blij dat met Johnny Thijs (ex-bpost, nvdr) een sterke Belgische figuur voorzitter is geworden van Electrabel. Ik heb de voorbije twee jaar ook twee Belgen gezocht voor in de raad van bestuur van Engie, maar omwille van agendaredenen is dat niet doorgegaan.'

Met Sophie Dutordoir en Dominique Leroy circuleren ook twee Belgische namen om Kocher op te volgen. Kan zoiets in een Frans bedrijf?

Clamadieu: 'Ik ken de personen die u noemt goed. We zullen de komende dagen een brede zoektocht opstarten. We gaan niemand uitsluiten op basis van nationaliteit of geslacht, maar het is nog te vroeg voor namen.'

Welk profiel heef Engie nodig?