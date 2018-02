Clamadieu wil met Engie op overnamejacht

De nieuwe voorzitter van Electrabel-eigenaar Engie kondigt in zijn eerste interview al meteen een overnamestrategie aan.

Nog geen dag nadat bekend raakte dat Jean-Pierre Clamadieu het CEO-schap van het Belgische chemiebedrijf Solvay inruilt voor het voorzitterschap van de Franse energiegroep Engie , kondigt de Fransman aan dat zijn nieuwe werkgever wellicht op zoek gaat naar interessante overnameprooien . 'Engie moet nieuwe groeimotoren zoeken en zich de vraag stellen of overnames kansen kunnen bieden', zei hij in een interview met de Franse nieuwszender BFM.

Doordat Engie in de afgelopen jaren activiteiten verkocht, daalde de omzet tussen 2012 en 2016 van 97 miljard euro naar 66,6 miljard euro.

Die uitspraken kondigen een mogelijke koerswijziging aan voor Engie, want in de afgelopen jaren verkocht Engie net veel divisies. In mei vorig jaar deed het zijn olie- en gasdivisie nog van de hand.