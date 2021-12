Colruyt aast op klanten Vlaamse Energieleverancier

Na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier proberen veel spelers zich over de getroffen klanten te ontfermen. Op grote welkomstcadeaus moeten ze niet rekenen.

Door het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier kwamen meer dan 70.000 Vlaamse gezinnen vorige week zonder energieleverancier te zitten. Ze worden voorlopig beleverd door de netbeheerder Fluvius tegen het relatief hoge tarief van noodleverancier. Commerciële spelers doen daarom pogingen om die massa klanten binnen te halen.

De essentie Energieleveranciers staan klaar om getroffen klanten van de Vlaamse Energieleverancier te ontvangen.

Grote prijskortingen moeten ze niet verwachten door de huidige prijsrecord op de markt.

Colruyt zet DATS 24 als nieuwe speler in de markt.

De Luikse organisator van groepsaankopen Wikipower richt zich met agressieve marketing specifiek op klanten van de Vlaamse Energieleverancier. June Energy, een dienst die gezinnen automatisch laat switchen naar een voordelig energieabonnement, zegt tot vijf keer meer vragen te krijgen dan anders.

Om klanten met vragen te helpen hebben de curatoren van de Vlaamse Energieleverancier een opmerkelijke deal gesloten met DATS 24, het energiemerk van de retailer Colruyt Group. Die houdt donderdag online informatiesessies over energieprijzen vergelijken en een contract kiezen. Al 1.300 voormalige klanten van de Vlaamse Energieleverancier hebben zich ingeschreven voor de sessies, die aanvankelijk voorbereid werden voor Colruyt-klanten.

DATS 24 baat al lang tankstations uit en kreeg eerder dit jaar een leveringsvergunning voor elektriciteit en aardgas. 'We hebben een tijd proefgedraaid met 4.000 aansluitingen van Colruyt-personeelsleden en testpersonen. We waren van plan volgend voorjaar campagne te voeren, maar we staan nu al paraat om klanten te ontvangen’, zegt Raf Flebus van DATS 24 'De infosessies zijn geen promoverhaal voor DATS 24, maar we zouden het wel plezant vinden als mensen ook klant bij ons worden.’

Ook traditionele leveranciers kijken naar de getroffen klanten. Luminus heet hen welkom met een online pagina met veelgestelde vragen. 'Die trok veel bezoekers. Er waren ook veel telefonische oproepen van mensen die zo snel mogelijk willen switchen om toch maar niet door de noodleverancier gefactureerd te moeten worden’, zegt woordvoerder Nico De Bie.

De klanten van de Vlaamse Energieleverancier bellen sinds vorige week ook frequenter naar grote spelers als Engie Electrabel en Eneco. ‘We hebben geen speciale acties voor hen. Iedereen is welkom’, zegt Hellen Smeets, woordvoerster van Engie Electrabel.

Duurder

DATS 24 kan zich als Colruyt-vehikel presenteren als stabiele en sterke groep, maar het prijsimago is een andere zaak. In tegenstelling tot de Colruyt-supermarkten, waar 'laagste prijzen' het logo siert, is DATS 24 voor elektriciteit en gas geen absolute prijsbreker. Bij sommige simulaties met de V-Test van de energiewaakhond VREG komt het stroomtarief van DATS 24 er zelfs duurder uit dan het tarief van de noodleverancier Fluvius.

De V-Test en andere prijsvergelijkers geven niet altijd de juiste vergelijkingsbasis voor wat het in de praktijk betekent. Raf Flebus Business Unit Manager DATS 24

Heeft DATS 24 dan torenhoge tarieven? 'De V-Test en andere vergelijkers gebruiken correcte cijfers, maar die geven niet altijd de juiste vergelijkingsbasis voor wat het in de praktijk zal beteken', zegt Flebus. 'In sommige formules worden parameters van het vorige kwartaal of vorig jaar gestopt, wij gebruiken die van de voorbije maand. Door de recente prijsstijgingen kan dat voor een gemiddeld gezin een verschil van honderden euro's geven.'

'Met de werkelijke prijzen voor de eindafrekening komen wij voor variabele contracten in de top drie uit', zegt Flebus. ‘We geloven dat een variabel tarief met dezelfde formule op lange termijn de beste prijs optie is.’

Van een prijzenslag tussen leveranciers is zeker geen sprake, moet ook de provincie Oost-Vlaanderen vaststellen. Die verwees via een groepsaankoop eerder dit jaar 26.000 gezinnen door naar de Vlaamse Energieleverancier en probeerde de voorbije dagen een oplossing te vinden. Maar de idee achter groepsaankopen, collectief een betere deal uit de brand slepen, blijkt niet te werken in de huidige onstabiele energiemarkt.