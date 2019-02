Colruyt en DEME dingen naar Frans windenergieproject

Ook het Waalse Elicio en het Belgisch-Deense InControl zijn volgens het persbureau Reuters kandidaat.

Heel wat landen, waaronder België, zien het ene na het andere windenergieproject voor hun kusten opduiken, nu de omslag naar minder fossiele brandstoffen is ingezet. Frankrijk vormt echter een uitzondering. Nochtans hebben onze zuiderburen een van de langste kustlijnen in Europa en goede windsnelheden. Volgens specialisten is ongeveer 40.000 vierkante kilometer beschikbaar voor rendabele windmolenparken.

Toch staat er nog geen enkele windmolen in de Franse wateren. In 2012 en 2014 werden wel projecten gegund voor 3.000 MW capaciteit, maar door publiek protest, teruggeschroefde subsidies en contractproblemen draaiden die op niets uit. Daardoor blijft Frankrijk verslaafd aan kernenergie: er zijn weinig landen in de wereld waar zoveel stroom uit nucleaire centrales komt.

Duinkerke

Nu onderneemt de regering van president Emmanuel Macron een nieuwe poging. Er loopt een procedure om voor de kust van Duinkerke een park van 600 MW op te trekken. Volgens het persbureau Reuters zijn tien bedrijven of consortia geselecteerd voor een shortlist, al heeft intussen één partij afgehaakt. Zij mogen tegen 15 maart een bod uitbrengen.

Er zijn twee Franse spelers bij, de energieconcerns EDF en Engie, telkens in een consortium met een buitenlandse partij. Daarnaast hebben vier buitenlandse groepen hun deelname zelf bekendgemaakt of bevestigd aan Reuters. Bij die vier is een alliantie tussen de Belgische baggeraar DEME, het Brits-Nederlandse Shell en Quadran uit Frankrijk, met de naam Moulins de Flandre. Duinkerke ligt dicht bij Vlaanderen.

Parkwind

Reuters maakt melding van nog drie (deels) Belgische gegadigden. Het gaat om Elicio (ex-Electrawinds), een onderdeel van de Luikse groep Nethys; ParkWind, de offshorewinddochter van de groep Colruyt, de gelijknamige familie en PMV, in een tandem met het Franse Valeco; en het Belgisch-Deense InControl. Dat is de groep van ondernemer Frank Coenen. Die Belg leidde de ontwikkeling van drie Belgische zeewindparken.

Het is niet de eerste buitelandse ervaring van Parkwind: de groep verwierf in 2017 een Iers windmolenpark en vorig jaar een project in de Baltische zee voor de Duitse kust.