Colruyt gaat elektriciteit en gas verkopen aan gezinnen

Dats24, de tankstationdochter van de supermarktgroep Colruyt, wordt energieleverancier. Het bedrijf gaat groene stroom en aardgas verkopen aan particulieren.

Gezinnen die een energiecontract afsluiten, hebben er sinds dinsdag een nieuwe optie bij. Ze kunnen hun elektriciteit en aardgas laten leveren door de supermarktketen Colruyt Group . Haar dochterbedrijf Dats24 baat in België al een netwerk van 139 tankstations uit en groeit nu uit tot een bredere energieleverancier. Het bedrijf gaat groene stroom en aardgas verkopen aan particulieren in Vlaanderen en Wallonië.

De bedoeling is om de stroomoverschotten van de retailgroep op de markt te brengen. Met de zonnedaken op distributiecentra, windparken op zee en windmolens op land produceert Colruyt 2,7 keer zo veel stroom als de groep verbruikt.

De essentie Via het dochterbedrijf Dats24 gaat Colruyt elektriciteit en gas verkopen aan particulieren.

Met de overschotten van de eigen windmolens en zonnedaken kan Colruyt 134.000 gezinnen van stroom voorzien.

Dats24, dat al 139 tankstations uitbaat in België, neemt de bedrijfsklanten over van Eoly.

‘We wilden al langer die overschotten doorschuiven naar klanten’, zegt Raf Flebus, directeur van Dats24. 'We hebben voldoende stroom gereserveerd om 134.000 gezinnen van energie te voorzien. Als de vraag groter is, zullen we ons aanbod opschalen.’

Colruyt heeft niet de ambitie zich als prijsbreker te gedragen in de energiemarkt, waar de leveranciersmarges flinterdun zijn en het voor nieuwkomers heel moeilijk is om marktaandeel te veroveren. ‘We willen vooral consequent lage prijzen aanbieden, zonder grote schommelingen, kortingen of een agressieve acquisitiepolitiek’, zegt Flebus. ‘We gaan niet met kortingen strooien om klanten aan te trekken. We willen hen eerder belonen als ze langer bij ons blijven. Eventueel kunnen we daarvoor in synergie werken met onze andere retailactiviteiten.’

Lokale groene stroom

We gaan niet met kortingen strooien om klanten aan te trekken. We willen hen eerder belonen als ze langer bij ons blijven. Raf Flebus Directeur Dats24

De retailgroep wil de lokale productie van groene stroom als troef uitspelen. Gezinnen zullen kunnen kiezen of ze elektriciteit afnemen van Colruyts windmolenpark in Halle, de windparken op zee, of de biogasinstallatie van Vanheede in Quévy, waar elektriciteit wordt opgewekt met voedingsafval van de Colruyt-supermarkten. Die keuzemogelijkheid voor lokale energiebronnen doet sterk denken aan het model van de energieleverancier Bolt, een dochterbedrijf van Luminus, dat zich afzet tegen de gangbare praktijk om groene stroom te verkopen op basis van garanties van oorsprong uit het buitenland.

‘De wirwar van formules bemoeilijkt de zoektocht naar een groen energiecontract vaak’, zegt Flebus. ‘Daarom bieden wij maar één eenvoudige formule die op lange termijn het voordeligst is: een contract van onbepaalde duur met een variabele energieprijs. Klanten krijgen bij ons de garantie dat hun stroom afkomstig is van lokale groene bronnen.’

Overname Eoly-klanten

2,7 overproductie Colruyt produceert met de eigen windmolens en zonnepanelen 2,7 keer zo veel energie als de groep zelf verbruikt.

Door de consumentenmarkt te betreden verandert Colruyt het geweer van schouder. Via de eigen energieleverancier Eoly leverde Colruyt al langer energie aan bedrijven. Maar Eoly werd vorig jaar ondergebracht in Virya Energy, de holding waarin de supermarktgroep en Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, hun energieparticipaties bundelen.