Colruyts gaan strijd aan met thuisbatterij Tesla

De familie Colruyt stapt in een Duits bedrijf dat batterijen maakt om energie van zonnepanelen thuis op te slaan. 'Onze batterijen zijn milieuvriendelijker dan die van Tesla.'

De Belgische ondernemers achter de supermarktgroep Colruyt zijn de belangrijkste investeerder van een groep die in totaal 6 miljoen euro pompt in de Duitse batterijmaker VoltStorage. De Colruyts investeren via hun private holding Korys. Hoeveel procent van de aandelen ze krijgen, maken ze niet bekend. 'Genoeg voor een zitje in de raad van bestuur', klinkt het.

De Belgische markt en wetgeving zijn nog niet rijp voor onze batterijen. Loïc de Schaetzen Korys

VoltStorage maakt grote batterijen die mensen in huis plaatsen om er de energie van hun zonnepanelen mee op te slaan. 'Doorgaans verbruiken huizen met zonnepanelen maar 30 procent de de opgewerkte energie. De rest gaat op het elektriciteitsnet', zegt Loïc de Schaetzen van Korys. 'Door de energie op te slaan voor momenten waarop de zon niet schijnt, kunnen ze tot 80 procent zelf verbruiken.'

De Duitsers begonnen in 2016 en concurreren intussen met talloze thuisbatterijmakers, zoals het Amerikaanse Tesla van de ondernemer Elon Musk.

Milieu

'De batterijen van VoltStorage zijn milieuvriendelijker dan klassieke batterijen', zegt De Schaetzen. De meeste andere batterijen worden gemaakt van lithium en kobalt. 'De ontginning van lithium is erg belastend voor het milieu. Die van kobalt gebeurt vaak in slechte arbeidsomstandigheden en met kinderarbeid.'

De batterijen van VoltStorage zijn gemaakt van vanadium. 'Dat is overal ter wereld te vinden. Anders dan lithiumbatterijen verliezen onze batterijen geen opslagcapaciteit naarmate ze gebruikt worden. Bovendien is vanadium in tegenstelling tot lithium recycleerbaar en niet-ontvlambaar.'

De batterijen kunnen tot tien jaar zonder onderhoud. Loïc de Schaetzen Korys

Vanadium is wel veel zwaarder dan lithium. 'Onze batterijen zijn zo groot als een koelkast en wegen bijna 400 kilo.'

De oude generatie vanadiumbatterijen heeft veel onderhoud nodig. 'Dat is bij ons niet het geval. We hebben een methode ontwikkeld waardoor de batterijen tot tien jaar zonder onderhoud kunnen.'

Appartementen en kantoren

Vanadiumbatterijen worden al vaak gebruikt door de industrie. VoltStorage lanceerde ze in huizen. 'Op termijn willen we ook batterijen maken voor appartementsblokken en kantoren. Daarvoor moeten we een groter model ontwikkelen. Vandaar de kapitaalronde.'

Elk jaar verdubbelt de verkoop van VoltStorage. Loïc de Schaetzen Korys

Daarnaast wil VoltStorage met het verse geld zijn productiecapaciteit in de fabriek in München verdriedubbelen. Het personeelsbestand van het hoofdkantoor kan dankzij de investering verdubbelen.

Het bedrijf verkoopt voorlopig alleen batterijen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Plannen om uit te breiden naar België of andere landen zijn er nog niet. 'De Belgische markt en wetgeving zijn er nog niet rijp voor. Bovendien is er nog werk genoeg in de landen waarin VoltStorage actief is', zegt De Schaetzen. 'Elk jaar verdubbelt de verkoop.'

Virya

Hoeveel omzet VoltStorage boekt, is niet bekend. Het bedrijf verkoopt elk jaar 'enkele honderden' batterijen. Die zijn - inclusief kosten voor een externe installateur - goed voor 7.000 à 8.000 euro per stuk.

Het bedrijf is nog niet winstgevend. 'Volgens plan draait VoltStorage over twee jaar break-even.'

De voorbije jaren stapten ook het Amerikaanse investeringsfonds SOSV, het Zwitserse energiebedrijf Energie360° en de Duitse ondernemer Matthias Willenbacher in het bedrijf. Bij de nieuwe kapitaalronde komen ook het fonds Bayern Kapital en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie in.

Korys investeerde eerder al in andere in groene-energiebedrijven. Het kocht ook aandelen van windmolenbedrijven, zoals Parkwind. Ook via de Colruyt-groep investeren de Colruyts in energie.