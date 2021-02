Colruyts halen Franse windparken binnen

De supermarktgroep en de familie Colruyt bouwen hun windimperium verder uit. Met Virya Energy verwerven ze de volledige eigendom van het Europese windenergiebedrijf Eurowatt.

De energieholding Virya Energy heeft de oorlogskas opnieuw aangevuld. Via een converteerbare obligatie, die omgezet kan worden in kapitaal, injecteerden de Colruyts onlangs 55 miljoen euro in hun jonge energiebedrijf. Dat blijkt uit publicaties in het Staatsblad. De kapitaalinjectie moet dienen om de internationale expansie verder te zetten van Virya Energy, de holding die de energie-participaties bundelt van de supermarktgroep Colruyt en van Korys, de investeringsmaatschappij van de gelijknamige retailfamilie.

Meteen doet het groenestroombedrijf ook een overname. Virya Energy verwerft 100 procent van de aandelen van Eurowatt, een windenergiebedrijf dat vooral windmolens op land uitbaat in Frankrijk. Korys had sinds 2014 al een meerderheidsbelang van 52 procent in Eurowatt, maar nu worden de Colruyts de volledige eigenaar.

De oorspronkelijke oprichters, de Italiaanse familiale groep De Vecchi, hadden vorig jaar te kennen gegeven uit Eurowatt te willen stappen. Virya Energy zag zo een kans om de minderheidsparticipaties van de De Vecchis en het management over te nemen.

Eurowatt is een ontwikkelaar en exploitant van hernieuwbare energie, vooral actief met windmolens in Frankrijk. Daarnaast bouwt het bedrijf ook windmolens op land in Polen en Portugal en baat het kleine waterkrachtcentrales uit in Portugal en Spanje. In totaal heeft het bedrijf 300 megawatt hernieuwbare energiecapaciteit in portefeuille en voor 600 megawatt projecten in aanbouw en in ontwikkeling. Sinds Korys aan boord kwam, verdubbelde de productiecapaciteit.

Windimperium

Voor Virya Energy is het al de tweede overname sinds de groep werd opgericht eind 2019. Bij de oprichting kocht Virya Energy ook al de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV uit en werd zo de volledige eigenaar van de ontwikkelaar van offshorewindparken Parkwind.

De groep bestaat nu uit drie onderdelen. Eurowatt is de tak die inzet op de uitbouw van windenergie op land in Europa. Parkwind bundelt dan weer de projecten voor windenergie op zee, vier Belgische windparken en een project in Ierland en in Duitsland. De derde tak is Eoly Energy, waarin de Belgische wind- en zonne-activiteiten van Colruyt Group werden ondergebracht. Het gaat dan vooral om windturbines op de sites van Colruyt.