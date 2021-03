Colruyts investeren in Nederlandse energiezuinigheid

Korys, de investeringsholding van de familie Colruyt, stapt in het Utrechtse groeibedrijf Sensorfact. De bedoeling is de Europese marktleider te worden in het helpen van industriële kmo’s bij het besparen op hun stroomfactuur.

Met een kapitaalronde van 3,7 miljoen euro hijst Korys, de investeringsmaatschappij van de retailfamilie Colruyt, zich aan boord bij Sensorfact. Het bedrijf uit Utrecht is gespecialiseerd in sensoren en de monitoring van het stroomverbruik van kleine en middelgrote industriebedrijven om hen te helpen hun energiefactuur te verlagen.

Korys neemt de leiding in de investeringsronde, naast de huidige grote aandeelhouder het Nederlandse durffonds Forward.One en de hernieuwbare energie-investeerder KIC InnoEnergy. Korys verwerft een minderheidsbelang, maar communiceert niet over de omvang van de investering.

Sluimerverbruik

Het sluimerverbruik van industriële processen die stilliggen tijdens het weekend wordt nog vaak onderschat. Loïc de Schaetzen Investeringsdirecteur Korys

De Colruyts zien in energiebesparing een van de belangrijke groeisectoren voor de toekomst. ‘Veel industriële kmo’s hebben vandaag nog geen idee welke machines hoeveel stroom verbruiken’, zegt Loïc de Schaetzen, de investeringsdirecteur van Korys. ‘De sensoren, die als een klem eenvoudig op de stroomkabels van machines bevestigd kunnen worden, maken dat bedrijven wel een gedetailleerd zicht krijgen op hun stroomverbruik zodat ze zien waar ze kunnen besparen.’

De software van Sensorfact kan bijvoorbeeld alarm slaan als het verbruik ergens abnormaal toeneemt. ‘Vaak is dat een teken van een defect’, zegt De Schaetzen. ‘Het kan bijvoorbeeld een signaal zijn dat ergens een filter aan vervanging toe is, een kleine ingreep met een grote impact op de stroomfactuur. Ook het sluimerverbruik van industriële processen die stilliggen tijdens het weekend wordt nog vaak onderschat. Dankzij monitoring kunnen daar vaak nog eenvoudige energiebesparingen worden gerealiseerd.’

Sensorfact telt vijf jaar na de oprichting 350 klanten verspreid over 14 landen. Samen werd daar al voor 54 gigawattuur aan energiebesparingen gerealiseerd, het equivalent van wat 15.500 gezinnen op een jaar verbruiken. ‘Gemiddeld halen klanten een energiebesparing van 5 à 10 procent’, zegt De Schaetzen. ‘De technologie verdient zich dus heel snel terug. De energiefactuur van een kmo bedraagt al gauw 100.000 à 300.000 euro per jaar, terwijl het slechts 4.000 à 6.000 euro per jaar kost om een twintigtal sensoren te installeren met de bijhorende software.’

Marktleider

De kapitaalronde moet Sensorfact toelaten het klantenbestand uit te breiden met een sterkere aanwezigheid in België, Nederland, Italië en daarnaast een lancering in Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland. ‘We mikken op een markt van 370.000 industriële kmo’s in Europa’, zegt Sensorfact-oprichter en CEO Pieter Broekema. ‘Onze ambitie is in die markt de nummer één te worden in industrieel energiemanagement.’

De meeste klanten van Sensorfact vandaag zijn kmo’s uit de plastic-, voedings- en metaalindustrie. De kapitaalverhoging moet toelaten de algoritmes zo uit te breiden dat Sensorfact ook in andere industrieën een voet aan de grond krijgt. Het bedrijf kijkt ook naar de mogelijkheid om met gelijkaardige technologie de water- en warmtefacturen van kmo’s te verlagen.

