Colruyts moeten geld toestoppen in eigen windpark-coöperatie

De poging van Colruyt om burgers te laten investeren in offshore windparken, loopt zeer moeizaam. De supermarktgroep en de Colruyt-familie investeren daarom zelf enkele miljoenen in het project.

Parkwind, de windparkontwikkelaar van het bedrijf Colruyt , de familie Colruyt (Korys) en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, krijgen hun burgercoöperatie North Sea Wind maar moeilijk van de grond. De bedoeling was om tot 20 miljoen euro op te halen bij burgers. Die zouden via de coöperatie de kans krijgen om te participeren in de offshore windparken van de groep. Maar omdat het beoogde minimumbedrag van 10 miljoen euro niet werd gehaald, engageren de supermarktgroep en de investeringsmaatschappij Korys van de Colruyt-familie zich nu zelf om het nodige kapitaal op tafel te leggen. Dat maakten ze dinsdag bekend in een persbericht.