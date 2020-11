Colruyts stappen in Portugees stroomnetalarm

In een kapitaalronde van 4,5 miljoen euro is Korys een van de hoofdinvesteerders in Eneida. De investeringsmaatschappij van de familie achter de gelijknamige supermarktgroep Colruyt komt zo aan boord van een Portugees groeibedrijf dat is gespecialiseerd in de opvolging van laagspanningsnetten voor elektriciteit. Eneida ontwikkelde sensoren die het mogelijk maken distributienetten in real time te monitoren en sneller in te grijpen als iets fout loopt. Door het groeiende aantal zonnepanelen, elektrische wagens, warmtepompen en batterijen komen distributienetten steeds meer onder druk te staan en neemt het risico toe op lokale overbelasting en stroompannes.