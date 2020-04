Colruyts zetten nieuw windimperium in de steigers

De supermarktgroep en de familie Colruyt bundelen hun diverse windenergiebedrijven in de nieuwe energieholding Virya Energy. Samen nemen ze de ontwikkelaar van offshorewindparken Parkwind volledig over, met de ambitie om ook buiten Europa te groeien.

Parkwind, de grootste Belgische ontwikkelaar van windparken op zee, komt volledig in handen van de Colruyts. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV verkoopt haar minderheidsbelang van 16,4 procent. Dat vernam De Tijd. Virya Energy, de nieuwe energiegroep van de Colruyts, wordt daardoor de volledige eigenaar van Parkwind, de ontwikkelaar van vier Belgische windparken, een Iers en een Duits project.

De overname is een nieuwe stap in de uitbouw van het internationaal windimperium van de Colruyts. De supermarktgroep Colruyt en Korys, de investeringsmaatschappij van de gelijknamige retailfamilie, werken al enkele maanden samen aan Aura, een operatie om hun versnipperde windactiviteiten onder één dak te brengen. Ze richtten daarvoor de holding Virya Energy op, waarin ze de voorbije maanden in alle luwte meer dan 700 miljoen euro kapitaal onderbrachten.

Virya, dat verwijst naar de boeddhistische term voor energie, is de paraplu waaronder drie takken worden ondergebracht. Naast de offshoreontwikkelaar Parkwind bezit Virya ook het meerderheidsbelang van 52 procent in Eurowatt, een Franse ontwikkelaar die windparken op land uitbaat in Polen, Portugal en Spanje en het noorden van Frankrijk.

Tot slot wordt ook de windenergietak van Eoly, de energieleverancier van Colruyt Group, overgedragen aan Virya. Om die operatie voor te bereiden werd vanuit Eoly vorige week al 34 miljoen euro kapitaal getransfereerd.

Pioniers

Zowel de supermarktgroep als de familie Colruyt behoort in België tot de voorlopers in hernieuwbare energie. Ze experimenteerden met waterstof en biomassa, plaatsten windmolens bij hun distributiecentra en legden zonnepanelen op hun winkeldaken. Als pioniers sloegen ze in 2009 de handen in elkaar met PMV om het offshorewindproject Belwind te redden uit de handen van de overambitieuze Nederlandse ontwikkelaar Econcern, die tijdens de financiële crisis over de kop ging.

De samenwerking leidde in 2012 tot de gezamenlijke oprichting van Parkwind, een ontwikkelaar met ondertussen participaties in de bestaande Belgische parken Belwind, Northwind en Nobelwind en Northwester 2, dat dit jaar klaar moet zijn. Daarnaast zit Parkwind ook in het Ierse project Oriel en in het Duitse Arcadis Ost 1, twee windparken die nog gebouwd moeten worden.

PMV ziet in de oprichting van de nieuwe Colruyt-koepel de ideale gelegenheid om zich na tien jaar terug te trekken uit Parkwind. ‘Een overnamebedrag maken we niet bekend, maar de exit zal een mooie positieve bijdrage leveren aan ons resultaat dit jaar’, zegt Werner Decrem, infrastructuurmanager bij PMV. Voor de Vlaamse investeringsmaatschappij was Parkwind jaren een van de grootste participaties, maar de exit betekent zeker niet dat PMV zich wil terugtrekken uit hernieuwbare energie. Tegelijk met het vertrek uit Parkwind verwerft PMV een rechtstreeks belang van 20 procent in het Duitse Parkwind-project Arcadis Ost 1.

‘Vlaamse bedrijven hebben de voorbije tien jaar een mooi trackrecord opgebouwd in de ontwikkeling van de offshorewindparken in de oostelijke zone voor de Belgische kust’, zegt Decrem. ‘Het zal nog een paar jaar duren voor de ontwikkeling in de westelijke zone kan starten, dus lijkt het ons in afwachting belangrijk dat we ons ook Europees profileren. Wij willen Vlaamse bedrijven ondersteunen in die expansie en samenwerken in Europese offshorewindenergieprojecten. Vlaanderen zal in de toekomst onvermijdelijk groene stroom moeten halen uit andere landen waar meer plaats is.’

Amerika en Azië

Ook de Colruyts zijn van plan hun internationale voetafdruk uit te breiden. ‘Om als bedrijf een rol van betekenis te spelen in deze markt is een internationale focus nodig’, klinkt het in een schriftelijke reactie op onze vragen. ‘Zowel Parkwind als Eurowatt is al actief in Europa, maar de ambities reiken verder.’

De bedoeling van Virya is om Parkwind en Eurowatt verder te ontwikkelen, met in het geval van Parkwind mogelijk ook projecten in Noord-Amerika en Azië. De focus ligt daarbij op windenergie, maar ook opslag en andere technologieën komen in aanmerking. Door de verschillende participaties van Korys en Colruyt te bundelen hopen beide partijen op schaalvoordelen, bijvoorbeeld door grotere bestellingen te plaatsen of specialisten van de verschillende divisies uit te wisselen.