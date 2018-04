Consortium rond Fluxys haalt Griekse buit binnen

Het consortium van het Italiaanse SNAM, het Belgische Fluxys en het Spaanse Enagas, verwerft een meerderheid van 66 procent in de Griekse gasnetbeheerder Desfa. Dat bevestigde de privatiseringscommissie van Griekenland donderdag.

Eerder deze week bleek al dat de groep rond Fluxys met 535 miljoen euro in de tweede ronde het hoogste bod op Desfa had uitgebracht. De Griekse minister van Energie George Stathakis probeerde alsnog een verbeterd bod los te wrikken bij het consortium. Maar die poging mislukte.

Socar

De vraag naar nog meer geld was opmerkelijk omdat het consortium met Fluxys al een fors hoger bod had ingediend. Het bod van 535 miljoen euro lag fors boven dat van de enige anders overgebleven bieder, een Spaans-Roemeens consortium .

Het lag ook serieus boven wat beide kemphanen in een eerste ronde in maart hadden geboden. Toen ging het om bedragen tussen 400 en 450 miljoen euro.

Daarmee lagen de prijzen ook al hoger dan de 400 miljoen euro die Socar uit Azerbeidzjan jaren geleden veil had voor Desfa. Doordat Europese bedrijven toen nog te veel risico's in Griekenland zagen, haalde Socar met zijn bod de buit binnen. Maar omdat de Europese Commissie de Socar-deal niet goedkeurde, moest het hele proces weer van voren af aan beginnen.

Dat er nu veel meer wordt geboden, heeft te maken met de verbeterde economische vooruitzichten in Griekenland. Desfa kon de omzet en winst flink opkrikken. Vorig jaar bleef er netto 86 miljoen euro over. Ook de cashpositie van 227 miljoen euro wijst erop dat het bedrijf financieel gezond is.