Constructiefout in kerncentrale Tihange 3

Beheerder Engie Electrabel stelde eerder ook in de kerncentrale Doel 3 betonproblemen vast.

Le Soir schrijft donderdag over de nieuwe constructiefout, het nieuws wordt door het bedrijf bevestigd. 'De analyse is bezig en er kan in dit stadium nog geen enkele conclusie getrokken worden', zegt de uitbater.

Volgens de Franstalige krant stelde Engie Electrabel bij de analyse van het beton van het plafond van Tihange 3 betondegradatie vast. Tests gaven ook 'afwijkingen van het staal van het gewapend beton, aanwezig sinds de bouw' aan.

Engie Electrabel bevestigt dat her en der staal in het gewapend beton niet op de plaats zit waar het volgens de plannen van het gebouw zou moeten zitten. 'We veronderstellen dat het staal verschoven is bij het gieten van het beton', zegt een woordvoerster.

Engie berekent nu of de weerstand van het gebouw nog voldoende is, bijvoorbeeld bij een vliegtuiginslag. Vervolgens zal de nucleaire waakhond FANC moeten beslissen of de centrale kan worden herstart. 'De reactor zal pas herstarten als de analyses aantonen dat de sterkte gegarandeerd is', klinkt het daar.

Maanden stil

Tihange 3 ligt al sinds 30 maart stil. Midden juni paste Engie Electrabel de onderhoudsagenda van de kerncentrales aan, waardoor Tihange 3 nog zeker tot eind september buiten dienst zal zijn wegens de betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte die Engie in april had vastgesteld. Het gaat om betondegradatie aan de plafonds van de lokalen die de secundaire veiligheidssystemen herbergen.

Ook bij Doel 3 zijn betonproblemen vastgesteld. Doel 3 zal na de onderhoudswerken begin augustus opnieuw worden opgestart. In Doel 2 en 4 zullen ingenieurs nagaan of het beton nog aan de eisen voldoet.

Door de stilstand van de kernreactoren zal Engie dit jaar 250 miljoen euro minder recurrente nettowinst boeken. De stilstanden ten gevolge van de betonproblemen komen overeen met een reactor die gedurende zeven maanden niet werkt, zegt Engie.